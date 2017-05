Výroba vašeho vozu živě. Uvažujeme o tom, říká digitální šéf Škody Auto

Digitální šéf značky Škoda Andre Wehner tak má za úkol v Mladé Boleslavi rozvíjet ty nejmodernější postupy.

Lidovky.cz: Automobilky po celém světě najednou řeší pojem digitalizace. Čím to?

Je to oblast, která je pro nás v automobilovém průmyslu pro všechny velmi nová. A vidíme, že do budoucna je to velmi důležitý trend. Má několik oblastí – autonomní řízení, konektivitu a elektromobilitu. Tohle vše se v následujících pěti až deseti letech velmi výrazně rozvine. Rozvoj probíhá velmi rychle a je velmi náročný, ale vidíme tam pro nás různé příležitosti. Ve Škodě jsme začali oblast digitalizace budovat na třech základech. Tím jedním je digitalizace celé firmy, druhou je konektivita a třetí jsou koncepty mobility.

Lidovky.cz: Co řeší Škoda v oblasti konceptů mobility?

Vidíme tu trend, že alespoň některé skupiny zákazníků už v budoucnosti nutně nebudou toužit po vlastnictví automobilu. Přitom zcela jistě budou chtít být mobilní. Jsou tu poskytovatelé, kteří se na koncepty mobility soustředí, ale vidíme tu příležitosti i pro nás. Jsme firma, která je dodavatelem mobility už od roku 1895. A Digitalizace je velmi silně zakořeněna v našich strategických cílech do roku 2025.

Lidovky.cz: Jak zapadá digitální strategie Škody do strategie VW Group? Existuje na digitálním poli něco, na co má být Škoda expertem?

To co jsem říkal předtím, platí pro všechny značky skupiny Volkswagen. Tedy, každá značka teď klade na digitalizaci obrovský důraz. Důležité je být v tomto ohledu rychlý a i proto to zkoušíme na více frontách. S ostatními v koncernu velmi otevřeně diskutujeme a sdílíme informace a rozhodně se pokusíme využít synergie, které máme. Síla naší skupiny je v tom, že máme řadu základních služeb, které může koncern sdílet.



Ale abych byl konkrétnější: náš Škoda Auto DigiLab pracuje na konkrétních řešeních, která bychom mohli komerčně využít. Snažíme se přijít na to, co je pro zákazníka z hlediska mobility důležité dnes a co pro něj bude důležité do budoucna. Ve skupině jsou další digilaby, třeba Volkwsagen Digilab v Berlíně pracuje na co nejefektivnějším způsobu vývoje softwaru. V Mnichově má Volkswagen datalab, který pracuje na metodách využití dat. Seat zase v Barceloně řeší detailní spolupráci s městskou infrastrukturou.

Lidovky.cz: Jaké nové služby by mohla digitalizace přinést?

Dám jeden konkrétní případ služby, kterou nenabízíme, ale v důsledku nových možností bychom ji mohli jednou třeba nabídnout. Zákazník by například díky automatizaci a moderní technice mohl v průběhu výroby dostávat informace o svém automobilu a mohl by například získat fotografie svého konkrétního vozu z výroby. Ale k tématu přistupujeme ve Škodě ze široka, začínáme od samotné korporátní digitalizace, přes záležitosti ohledně IT rozvoje firmy až po konkrétní prvky průmyslu 4.0 ve výrobě. Samozřejmě řešíme zvýšení efektivity výroby a logistiky.

Digitální šéf značky Škoda Andre Wehner.

Lidovky.cz: Jak digitalizace zvyšuje efektivitu?

Jedním příkladem, který už používáme v praxi, je princip chytré údržby zařízení v továrnách. Běžně se údržba strojů provádí podle nějakého plánu, ale některá zařízení mohou mít i přesto poruchu v průběhu naplánovaného intervalu údržby. Díky datům a chytrému softwaru jsme už schopni předvídat případnou poruchu, která by mohla nastat ještě před tím, než na daný stroj dojde řada při údržbě. Cílem je omezit jakékoli výpadky ve výrobě. Díky tomu zlepšujeme efektivitu celé výroby.

Lidovky.cz: V souvislosti s digitalizací se hodně řeší i hlasové ovládání, jaký bude jeho rozvoj v automobilech?

Myslím si, že na poli hlasové interakce se dočkáme v příštích letech obrovského rozvoje. Doposud to bylo tak, že software se musel naprogramovat a to, co mu ten program určil, to software dělal. Dnes je ale software napsán tak, aby se mohl vlastně sám učit a v budoucnu se bude umět učit rychleji a přizpůsobovat se různým výzvám. Jednou z nich je i hlasové ovládání.

Lidovky.cz: Ale software, který bude sám zdokonalovat svou Angličtinu bude asi vždy lepší, než ten, který se bude učit Češtinu?

Uvidíme. Ale myslím si, že umělá inteligence v této oblasti hodně pomůže. Software se může učit neustále a bude to postupovat opravdu rychle. Ten rozdíl v učení různých jazyků se tak bude postupně výrazně zmenšovat.

Lidovky.cz: Životní cyklus auta je mnohem delší než vývojový cyklus elektroniky, jak tohle budou automobilky řešit?

Pravdou je, že obvyklý cyklus vývoje auta je docela dlouhý a dnes je vlastně vývoj hardwaru a softwaru tomuto cyklu docela přizpůsoben. Pracujeme ale na novém konceptu, kde bychom měli oddělenou platformu pro hardware a pro software a služby. A dohromady by se propojily tak, že by bylo možné aktualizovat řešení a služby a přinášet nové služby nezávisle na daném hardwaru.

Lidovky.cz: Takže více cloudových služeb? Budou se do cloudu přenášet třeba i některé činnosti, které dnes auto zvládá samo?

Určitě cloud, mluvíme v tomto případě o zabezpečeném privátním cloudu. Bezpečnost dat je pro nás nesmírně důležitá. Ale ano, je to cesta, kterou směřujeme.

Lidovky.cz: Myslíte si, že můžete vyřešit problém kyberbezpečnosti? Můžeme se dočkat toho, že auta budou prakticky nehacknutelná?

Intenzivně se tím zabýváme. Je to velmi důležité, produkt musí být pro naše zákazníky zcela bezpečný. Stoprocentní bezpečnost dnes neexistuje, ale uděláme vše možné pro to, abychom se této hranici přiblížili.

Lidovky.cz: Co zákazníci, kteří nechtějí být tak digitální? Jak budou v té budoucnosti digitální mobility fungovat?

Myslím si, že to je velmi důležitý segment. Nejde ani tak o to, že by někteří lidé nechtěli ty nové technologie a služby využívat, ale mají z nich obavy.

Lidovky.cz: Ano, mnozí lidé se asi budou samořiditelných aut bát.

Myslím si, že je to část zodpovědnosti všech, kdo na takových řešení pracují, že by měli hodně vysvětlovat a lidem tyto věci představovat tak, aby se jich neobávali. Z hlediska zákazníka je důležitá použitelnost. A kvůli té musí zákazník danému řešení rozumět. Musí to tedy být dostatečně jednoduché. V minulosti byla řada IT řešení, u kterých jste museli být expertem, abyste je mohli používat – ale tohle není náš cíl. Musíme lidi podporovat a to tou nejsnazší cestou. Pak zákazník uvidí tu hodnotu a danou věc si osvojí.