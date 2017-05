Dojem restauratérů z EET: Spousta zbytečně vytištěného papíru

Hospodští ve městech se s povinnostmi bez větších problémů srovnali a všichni účtenky tisknou. Nicméně hosté si je téměř bez výjimky neberou. V restauraci Buddha na náměstí Svobody se hromadí na velkém tácu na baru. V brněnské Barunce, která prodává saláty a bagety a poskytuje i posezení, si koupili koš, do kterého prodavačka účtenky automaticky odkládá.



Ve Veselé Vačici mají koš přímo pod pokladnou. „Je to neekologické, je to dřevo, jsou to stromy. Vydávat v elektronické době papírové účtenky je naprosto zbytečné,“ řekl Kahwaji. Další tisícovku navíc utratí měsíčně kvůli kvalitnějšímu připojení k internetu a dalších 1000 korun navíc si bere účetní, která má s administrativou více práce.

„Poprvé už si nároky zvedala, když se zavádělo kontrolní hlášení. To mělo sloužit v boji proti karuselovým obchodům, nakonec však nejvíc dopadá na malé a střední podnikatele. To jsou důvody, proč se zdražovalo pivo,“ řekl Kahwaji.

Ač bývalý ministr financí Andrej Babiš (ANO) sliboval snížení DPH na pivo z 21 procent, nic se nezměnilo. „Na jídlo je sice DPH 15 procent, ale pořád je jedna z nejvyšších v Evropě, v Rakousku mají deset procent,“ řekl Kahwaji. Problém podle něj může být ve venkovských hospodách, které prodávají jenom pivo. „Když zdraží o tři koruny, lidi přestanou chodit,“ myslí si.

Dalším negativem je podle něj větší stres, když obsluha špatně zadá platbu. „Stornovat sice jde, ale každé storno je potřeba vysvětlit,“ doplnil Kahwaji.

Minipivovary na jihu Moravy změny v souvislosti s EET prakticky nezaznamenaly. „Počáteční přehnané reakce se vůbec nenaplnily. Pár provozů se zavřelo, ale ty stejně převzali úspěšnější restauratéři. Možná je ještě brzy bilancovat nad EET. Slavkovský pivovar pokles prodeje piva v žádném případě nezaznamenává,“ uvedl Zdeněk Vlček ze Slavkovského pivovaru.

Vliv EET na tržby neregistruje ani minipivovar Lucky Bastard. „Přirozeně se spektrum odběratelů průběžně mění, někteří berou více, jiní méně a nelze jednoznačně říci, že některý odběratel snížil svoje objednávky kvůli EET,“ uvedl sládek Jan Grmela. Podle něj ale EET přináší nárůst administrativy, kterou musí každý podnikatel zpracovávat.