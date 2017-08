Eskalátory ruské výroby zmizí. Několik stanic v pražském metru čeká modernizace

PRAHA Pražský dopravní podnik (DPP) se chystá opravit stanice metra Skalka, Dejvická a Náměstí Republiky. Na Karlově náměstí a u Anděla připravuje opravu eskalátorů. V úterý to řekl generální ředitel DPP Martin Gillar. Nyní opravuje podnik stanici metra A Muzeum, na trase B Palmovku a dokončuje rekonstrukci stanice linky B Jinonice, do které se provoz vrátí ve středu ráno.

Jako první začne rekonstrukce ve stanici Skalka, a to v pondělí 28. srpna. Práce potrvají do 26. února 2018. Kromě oprav samotné stanice vymění DPP eskalátory. „Cílem modernizace je v maximální možné míře zachovat původní ráz stanice,“ řekl Gillar. Opravy by se měly uskutečnit bez větších problémů pro cestující.

Větší komplikace čekají na cestující ve stanici Anděl na lince B, kde budou ve výstupu k Andělu vyměňovány eskalátory. Cestující se tak do stanice dostanou pouze vstupem z prostoru Na Knížecí nebo výtahy pro handicapované a maminky s kočárky u Anděla. „Stávající schody ruské výroby, které jsou šesté nejdelší v pražském metru, byly montovány při ražbě stanice, která začala v roce 1980 a pod názvem Moskevská byla 2. listopadu 1985 otevřena,“ uvedl Gillar.

DPP ve stanici Anděl ještě odstraní průsaky, opraví osvětlení a rozvody. Práce by měly začít 18. září a trvat mají asi devět měsíců.

Trojice eskalátorů bude vyměněna ve stanici Náměstí Republiky ve výstupu na náměstí. Do stanice bude přístup pouze od Masarykova nádraží. Výměna má začít letos 1. listopadu a potrvá do srpna příštího roku. „Nově navržené pohyblivé schody odpovídají svými parametry požadavkům na moderní zařízení se sníženou energetickou náročností, zvýšením bezpečnosti a snížením požárního rizika,“ řekl generální ředitel.

Rovněž v případě Náměstí Republiky musí podnik vyřešit průsaky vody do stanice. Zrekonstruuje také poškozené obklady a dlažbu, podhledy s osvětlením, a to ve stanici i vestibulu.

Za provozu budou zaměstnanci DPP od začátku příštího roku modernizovat osvětlení na Dejvické na trase A. Stanice uzavřena nebude a práce potrvají přibližně osm měsíců.

Jakmile skončí uzavírka u Anděla, chystá se podnik měnit schody na Karlově náměstí. Do metra se lidé dostanou vstupem z Palackého náměstí, vestibul na Karlově náměstí zůstane průchozí. Také tato stanice vyžaduje, aby byly odstraněny průsaky spodní vody a opraveny elektrické rozvody a osvětlení, řekl Gillar.

V současné době podnik opravuje stanice Jinonice a Palmovka na lince B a Muzeum na trase A. V Jinonicích se provoz do stanice vrátí ve středu se zahájením provozu metra. V úterý byla opravená stanice zkolaudována. Stanice byla od ledna zavřena a vlaky jí projížděly.

Stanice Muzeum je uzavřena ve směru Depo Hostivař, v opačném směru ji lidé mohou používat. Nyní jsou demontovány obklady i odvodňovací systém a osvětlení. Opravováno je i neveřejné zázemí stanice. Tato fáze oprav skončí zhruba 12. prosince, nástupiště v opačném směru bude pak uzavřeno na začátku roku 2018. Rekonstrukce stanice bude dokončena v září 2018.

Od letošního června vyměňují dělníci schody i na Palmovce. V západním vstupu mění eskalátory a budují nový bezbariérový přístup. Práce začaly letos v červnu a jejich délka je odhadována na pět měsíců.

DPP provozuje na třech linkách metra 61 stanic. Roční provoz metra vyjde na několik miliard korun. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává asi 10 000 lidí. Praha dotuje DPP více než 11 miliardami korun ročně.