Dopravní podnik v Plzni dá do vozů kamery, mají zvýšit bezpečnost

Trolejbusy plzeňského dopravního podniku. | foto: Martin Polívka, MAFRA

PLZEŇ Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) nainstalují do dvou až tří let do svých autobusů, trolejbusů a tramvají kamery, které budou sledovat dění uvnitř vozů. Investice za zhruba 20 milionů korun má zvýšit bezpečnost cestujících i zaměstnanců podniku.

Jde o jeden z projektů konceptu tzv. Smart City, které mají obyvatelům a návštěvníkům města zjednodušit a zpříjemnit život.

„Předpokládáme, že kamery budou mít zejména preventivní charakter a že se výrazně omezí počet případů napadení, kapsářství a výtržnictví. Ve vozech bude vždy rozmístěno pět až osm kamer podle velikosti vozidla,“ řekl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD). Na využití kamerového sledování uvnitř vozů má dopravní podnik právní posudek. „Záznamy nebudou v majetku firmy, bude je zpracovávat jen policie, vedle prevence tak budou sloužit k vyšetřování incidentů. Garantovaná minimální doba uložení dat bude tři týdny,“ řekl dopravně-provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček. Počítá se s propojením s policií Podle koordinátora bezpečnosti PMDP Roberta Houdka záznamy z kamer dostane městská policie většinou s maximálně půlhodinovým zpožděním. Do budoucna se počítá s přímým spojením s policií. „Už více než rok mají řidiči nouzové tlačítko, po jehož stisknutí dojde k okamžitému přednostnímu volání na dispečink, kde se zároveň automaticky zobrazí informace o vozidle. Policie tak dokáže zasáhnout během minimální doby,“ řekl Houdek. PMDP pořídí kamery z vlastních peněz, zhruba 20 milionů korun pokryje jejich pořízení a instalaci. Nepůjdou do vozů, jimž se blíží vyřazení. U nových vozů bude dopravní podnik požadovat v soutěžích kamerový systém coby součást palubního počítače.