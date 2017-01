Dotykové displeje jsou jen nutné zlo. Svět budoucnosti je upovídaný

Obří veletrh CES pravidelně ukazuje řadu trendů na poli spotřební elektroniky pro nadcházející rok i výhled do delšího časového období. Meziroční změny nebývají dramatické, ale jsou dostatečně výrazné, aby šlo poznat, co firmy považují do budoucna za důležité a co by rády zákazníkům prodávaly.



Letos tak například na CES téměř úplně opadla vlna zaujetí nositelnou elektronikou. Ano, přítomna je, ale nikdo jí moc nevěnuje pozornost, ze všemožných chytrých hodinek se stala podobná „veteš“ jako ze stovek stánků čínských výrobců selfie tyček, krytů na cokoli a přídavných baterií.

Přitom zrovna chytré hodinky možná ještě neřekly své poslední slovo. Jednou, až se lidé vzdají smartphonů, by totiž právě ony mohly být onou univerzální branou do chytrého světa.

Nástup hlasu

Tradiční veletrh totiž letos ukazuje, že svět míří k éře hlasového ovládání. To již existuje docela dlouhou dobu, jenže donedávna v ­podstatě šlo o naučené příkazy, které často moc nefungovaly. Dnes ale přejímají starost o hlasovou interakci s člověkem pokročilé algoritmy, umělá inteligence a ­výpočetní výkon v cloudu.

Siri od Applu byla jednou z prvních vlaštovek, teď se hlasové ovládání začíná šířit mnohem rychleji. Pracuje na něm každá velká firma a navíc se objevují různá univerzální řešení.

Uspět na tomto poli bude chtít například Google se svými službami typu Assistant, ale podle všeho získává velkého rivala v podobě nákupního gigantu Amazon. Jeho Alexa se na CES šíří jako stepní požár. Dostanou ji smartphony, jako první třeba Huawei Mate 9. Najdeme ji v celé řadě chytrých robotů nebo různých řešení pro chytrou domácnost, které napodobují původní Amazon Echo.

A míří i do automobilů, partnerství totiž Amazon uzavřel s automobilkou Ford, která Alexu zabuduje do svých vozů prostřednictvím palubního systému Sync 3. Díky asistentce Alexa si například uživatel bude moci na dálku zkontrolovat, zda je jeho vůz zamčený a případně ho zamknout, v ­samotném autě pak může díky ovládání hlasem poslouchat svou oblíbenou hudbu nebo třeba i nakupovat. Alexa umí i předčítat knihy.

Japonská Toyota pak představuje na CES asi nejroztomilejší auto, jaké jsme kdy viděli. Světla prototypu Concept-i doslova mrkají a ­auto je podle prezentací asi tím nejupovídanějším společníkem na cestách. A to v tom dobrém smyslu slova. Samozřejmě, že je Concept-i autonomní a elektrický.

Že je ale hlasové ovládání zatím trochu zrádnou věcí, ukázala i­ prezentace automobilky Faraday Future. Firma, která se už tak zmítá v problémech, si ještě vyrobila malou ostudu, když právě její koncept FF91 odmítl zareagovat na hlasový pokyn k zaparkování auta. Později to už však vyšlo.

Babylonská rybka

Hlasové ovládání navíc vyvolává velké obavy o to, že dojde k rozdělení světa na dvě části – na ten anglofonní, pro který je veškerá současná technika na tomto poli vyvíjena, a na zbytek, který se s­ chytrou technikou nedomluví. I­ zde se ale rýsují řešení, díky obrovskému množství dat a umělé inteligenci totiž nemusí být daleko doba, kdy se chytré systémy doslova samy naučí i jiným jazykům.

Zdá se tedy, že je jen otázkou času, než bude možné s veškerými chytrými asistenty komunikovat v­ téměř jakémkoli jazyce. Pak už nebude nic bránit tomu, aby různí pomocníci tohoto typu, včetně malých robůtků, kteří se na CES také začali objevovat, začali pronikat i­ do českých domácností.

Do té doby ale bude chytrá technika spoléhat na ovládání přes zatím nejobvyklejší univerzální komunikační prostředek – chytrý telefon. Ten otevírá cestu k řešením chytré domácnosti, která je rovněž na CES hodně na vzestupu.