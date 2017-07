Dovolená v Chorvatsku či na Ukrajině? Dopravci sází na sezónní linky i slevy pro studenty

Stejně jako v minulém roce nabízí společnost RegioJet slevu pro studenty na trase mezi bydlištěm a místem studia.



„Studenti a žáci mohou vlaky RegioJet mezi bydlištěm a místem studia využít za stejných podmínek i během letních prázdnin (od 1. 7. do 31. 8.), a to i včetně těch, kteří absolvovali poslední ročník studia,” uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí společnosti Aleš Ondrůj. RegioJet nabízí také možnost využití průkazu ISIC, s nímž jeho držitelé obdrží 20% slevu ve vnitrostátních i mezinárodních vlacích. V případě autobusů je možné využít ISIC na mezinárodní jízdenky.

České dráhy ani společnost LEO Express využití takzvané oranžové kartičky neumožňují. V případě cestování LEO Expressem je ale možné stejně jako u RegioJetu využít průkaz ISIC na jednotlivé jízdenky. Při cestování více osob doporučuje dopravce využít tarif parta nabízející 20% slevu. „Tuto slevu získají skupiny 4 a více osob ve třídě Economy. Hromadnou jízdenku je možné stornovat pouze celkově a ne pro jednotlivé cestující,” uvádí na svých stránkách společnost LEO Express.

I vy můžete sedět

ISIC ale ocení i náruživý cestovatelé při koupi Jízdenky na léto. Tu si pro své zákazníky stejně jako v předchozích letech připravily České dráhy. Pro její propagaci využily i asociaci v podobě nedávno propuštěného vězně Jiřího Kájínka, když na svou facebookovou stránku umístily obrázek zeleného tílka s logem Českých drah a popiskem: „I vy můžete sedět.” Reklamu později firma stáhla.

„Jízdenka na léto opravňuje svého držitele cestovat po dobu platnosti všemi vlaky Českých drah ve 2. třídě bez omezení počtu cest nebo ujetých kilometrů. Cestovatel tak může libovolně poznávat Českou republiku. Jízdenka na léto je nabízena ve dvou verzích s platností 7 nebo 14 po sobě jdoucích dnů, např. 7denní tak platí od 5. července (včetně) do půlnoci 11. července,” uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí Petr Šťáhlavský.



Jízdenky je možné zakoupit od 1. července do 31. srpna. Jízdenka je však nepřenosná a je platná pouze s osobním dokladem. Jízdenku na léto lze koupit levněji nejen s průkazem ISIC ale i In Kartou.

Vinice u Kutné Hory

Po Česku na kole

Při poznávání krás českých měst, hor či vinných sklípků se může vyplatit také přeprava jízdních kol. „V letošní turistické sezóně zavedl národní dopravce celodenní síťovou jízdenku pro přepravu jízdních kol. Při jejím zakoupení může cestující s kolem opakovaně využívat vlakové spoje, jízdu libovolně přerušovat a v místě, kde to cyklistovi nejvíce vyhovuje, opět nastoupit do vlaku,” řekl Šťáhlavský.

Rumunský Arad, chorvatský Split

S létem posilují dopravci nejen více spojů do oblíbených lokalit jako jsou Vysoké Tatry či Budapešť, ale zavádí také sezónní linky do vzdálenějších destinací.

„Žluté autobusy od pátku 26. května do 1. října 2017 jedenkrát týdně spojují Českou republiku a Slovensko s chorvatským pobřežím. Jízdní řád je nastaven tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám českých a slovenských dovolenkářů a cestovním kancelářím organizujícím pobyty českých a slovenských klientů na chorvatském pobřeží,” prozradil Ondrůj.

Loď v přístavu Gaženica v chorvatském Zadaru.

Se žlutými autobusy je možné dostat se nejen do chorvatského Splitu, ale i dalších míst jako je Zadar, Biograd či Šibenik. Pro větší dobrodruhy nabízí nově Regiojet linku do západního Rumunska, konkrétně do Aradu a Temešváru.



K moři se mohou podívat také zákazníci Českých drah, které nabízí jízdenky do černohorského Baru. Pro nadšence východu pak mají v nabídce Kyjev či Moskvu. Na Ukrajinu je možné podívat se také s LEO Expressem, který již tradičně nabízí cesty do Lvova, Mukačeva či Užhorodu.