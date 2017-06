Dřina snů v Champagne. Kouření radši ne, parfémy vůbec, říká expertka na víno

Do Prahy přijela představit novinku – šampaňské Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old.Při té příležitosti poskytla rozhovor magazínu Index LN.



Pamatujete si, kdy jste poprvé ochutnala šampaňské?



Nepamatuji, ale moji rodiče jsou drobní producenti šampaňského, takže je docela dobře možné, že to bylo při mém křtu.

Delphine Coustheurová (33) K vinařství a enologii byla doslova předurčena. Narodila se a vyrostla v Champagni, její rodiče jsou drobnými producenty šampaňského a ona sama možná tento nápoj ochutnala již při svém vlastním křtu.



Studovala biologii, stala se inženýrkou agronomie a posléze vystudovala ještě enologii. Ve společnosti Veuve Clicquot začala působit před pěti lety jakožto vinařka v komunikačním oddělení.

Před pěti lety pak tato třiatřicetiletá žena začala pracovat ve věhlasné společnosti Veuve Clicquot jakožto vinařka v komunikačním oddělení.



Především na jaře tráví hodně času na cestách po Evropě a také Spojených státech, kde končí polovina prodané produkce šampaňského Veuve Clicquot.



To vypadá, že jste k vinařství a výrobě šampaňského byla předurčena.

Je to tak. Narodila jsem se a vyrostla v Champagni, šampaňské pro mne byl odjakživa produkt, který vás nutí snít. Co víc bych si mohla přát, než se účastnit jeho výroby?

Jaká je vlastně vaše role ve firmě?

Jsem enoložkou (enologie je vědní obor o víně a vinařství – pozn. red.), působím v týmu sklepmistra Veuve Clicquot Dominiqua Demarvilleho a mám hlavně za úkol komunikovat o vínech. Hodně proto cestuji po Evropě a Spojených státech.

Podílíte se rovněž na vývoji nových šampaňských?

Ano, na tom se podílí celý náš tým.

Můžete popsat, jak vypadá váš běžný den v práci?

Záleží na tom, jaké je zrovna roční období. Když je vinobraní, tak mám na starosti kvašení vína. Poté následuje několik měsíců degustací, především v zimě, kdy testujeme vína, abychom pak co nejlépe smíchali různé odrůdy. Na jaře pak hodně cestuji a mluvím o víně. Takže žádný typický den vlastně popsat nemohu.

Co vás na této práci nejvíc baví a co naopak štve?

Jednoznačně nejlepší je degustace. Naštěstí je to základ mojí práce. A co mě štve? Asi nic. Veuve Clicquot je velmi příjemná firma, panuje tam skvělá atmosféra. Možná je někdy únavné cestování. Třeba když jsem dlouho ve Spojených státech.

Mimochodem, kde ve světě momentálně prodáváte nejvíce šampaňského?

Právě ve Spojených státech, tvoří to asi polovinu našich celkových prodejů.

Lze říct, jaké jsou hlavní trendy ve výrobě šampaňského v posledních letech?

Určitě je to snižující se dozáž, tedy podíl zbytkového cukru. Naše nové šampaňské Veuve Clicquot Extra Brut Extra Old má třeba dozáž pouhé tři gramy na litr. Ve 20. až 30. letech minulého století bylo běžné, že zbytkového cukru bylo až dvacetinásobné množství. Trendem je rovněž šampaňské rosé. Všichni se také snaží objevit nová teritoria, najít nové typy konzumentů. Při pěstování je pak hlavním trendem, že se snažíme více chránit životní prostředí, používáme například méně chemie.

Jakou vlastnost by měl mít člověk, aby se mohl stát enologem?

Musí vás vzrušovat svět vína, musíte být nadšencem. Samozřejmě byste měl mít dobrý čich a chuť, ale to se dá natrénovat. Nu a pak musíte opravdu hodně pracovat a dřít.

Vidíte, já myslel, že být enologem je práce snů, a ono se zdá, že je to spíš dřina.

Dřina je to veliká, ale jelikož je to zároveň práce snů, tak na tu námahu ani nemyslíte.

Musíte jako enoložka procházet pravidelným testováním, kdy se prověřuje kvalita vašich chuťových pohárků a čichu?

Vinařka společnosti Veuve Clicquot Delphine Coustheurová

Ano, když jsem nastupovala, tak jsem takovým testem prošla. Pravidelně se pak opakují.

Mimochodem, je něco, co enolog nesmí? Například kouřit nebo používat výrazné parfémy?

Kouřit můžeme, není to však doporučováno. Ale jen v našem týmu je hned několik kuřáků. Parfémům se vyhýbáme. Ani ne tak kvůli sobě jako kvůli ostatním. Přímo před degustací pak třeba nesmíme pít kávu.

Je ve vašem byznysu hodně žen?



Čím dál tím víc. Ale pořád málo. Možná to souvisí s tím, že pro ženy je v tomto prostředí těžší se prosadit.

Myslíte si, že můžete mít vůči mužům nějakou výhodu?

Jak v čem. Možná při degustaci jsem citlivější, pak ale přijde vinobraní a já jsem mnohem dříve unavená.

Jak být enologem, a nestát se alkoholikem?

Musíte se naučit degustovat. Pokud budete mít o víně dostatek znalostí, alkoholikem se nestanete.

Jaké máte vy osobně nejradši šampaňské?

Všechna od Veuve Clicquot. Vážně. Nemohu vybrat jen jedno, to je jako kdybyste chtěl, aby vám maminka řekla, které dítě má nejraději.

