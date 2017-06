Dusno v Zálivu pocítí až v Berlíně. Bojkot Kataru může otřást bankami i fotbalem

Dodává téměř třetinu této suroviny. Katar zisky z plynu zhodnocuje od roku 2005 skrze svůj státní fond Qatar Investment Authority (QIA), který disponuje více než 335 miliardami dolarů (7,836 bilionu korun).



Ten vlastní významné podíly ve firmách, jako je automobilový koncern Volkswagen, podíl má i v Londýnské burze cenných papírů a drží akcie výrobce luxusních šperků společnosti Tiffany & Co. V případě, že by se ukázalo, že jsou obvinění pravdivá, hrozí riziko, že firmy nebudou chtít do budoucna kvůli obavám o svoji reputaci spojit své jméno s katarskými penězi.

„Potenciální riziko, kterému budou ve větší míře čelit katarští investoři včetně QIA, je, že stále více obchodů teď bude těžší dokončit a budou pod větším drobnohledem,“ řekl pro agenturu Bloomberg Sven Behrent, výkonný ředitel GeoEconomica. Vliv katarských peněz ve světě je přitom obrovský.



Například podle CNN vložil teď v srpnu fond asi 622 milionů dolarů do společnosti Empire State Realty Trust, která provozuje a vlastní nejlukrativnější newyorské nemovitosti včetně ikonické Empire State Building.

QIA je rovněž například největším akcionářem německé automobilky Volkswagen, kde drží asi 17procentní podíl akcií v hodnotě kolem 11,6 miliardy dolarů.

Ostatně německé firmy si investoři z Dauhá oblíbili. Německo je v Evropě po Velké Británii druhou nejoblíbenější investiční destinací. Katar zde investoval mezi 30 a 35 miliardami eur. Kromě automobilky tak vlastní například tříprocentní podíl v průmyslovém koncernu Siemens či drží více než šestiprocentní podíl v největší německé bance Deutsche Bank.



Právě ta z peněz katarské královské rodiny al-Sání profitovala během nedávné krize, kdy bance chyběl kapitál. Díky Kataru nemusela žádat o statní pomoc. Teď se mluví o tom, že podíl Katařanů v bance vzroste na deset procent.

„Skutečně jde o téma relativně výbušné povahy a může se z toho stát pro Deutsche Bank problém, pokud se situace ještě více vyhrotí,“ řekl k současné situaci pod podmínkou anonymity deníku Handelsblatt jeden investor.

Firem, kde má katarský fond podíl, je nespočet, včetně ruského ropného těžaře Rosněfť, švýcarského komoditního gigantu Glencore či britského řetězce supermarketů Sainsbury’S. Ty všechny se mohou potýkat s potenciálními problémy kvůli svému investorovi. Ostatně krátce po vypuknutí krize se objevily v médiích informace, že Rusko kupuje zpět své akcie Rosněfti. QIA to však rychle dementovala.

Fotbalový šampionát ohrožen

K vůl i krizi je v ohrožení ještě jedna věc. Mistrovství světa ve fotbale, které by se zde mělo konat v roce 2022. V zemi probíhá výstavba několika nových stadionů a potřebné infrastruktury včetně metra.



Katar údajně investuje týdně do výstavby potřebné kvůli šampionátu půl miliardy dolarů. Jenže kvůli blokádě se už teď komplikují dodávky betonu a dalších potřebných materiálů do země. Déle trvající konflikt by tak mohl přípravu šampionátu ohrozit.