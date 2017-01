EET na Silvestra ‚kulhala‘ jen dvě hodiny, hospodští nemohli ověřovat tržby

Mezi pátou hodinou odpoledne a sedmou večer byly kvůli síťovým problémům částečně nedostupné některé funkce Daňového portálu. Nebylo tak možné se například zaregistrovat k EET a získat certifikát potřebný pro pokladní zařízení. Podnikatelé si rovněž nemohli ověřit vlastní zaevidované tržby.

Podnikatel, která hodlá evidovat tržby, totiž musí před zahájením EET požádat Finanční správu o autentizační údaje, které mu umožní přihlášení na Daňový portál. Po přihlášení si podnikatel na portále zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát, který poté nainstaluje do svého pokladního zařízení.

Restauratéři a hoteliéři mají povinnost evidovat tržby elektronicky od 1. prosince 2016. Za téměř měsíc fungování (do 29. prosince) odeslali do systému EET zhruba 73,7 milionu účtenek. Zároveň finanční správa eviduje zhruba 1900 oznámení o nevydání účtenky. Do EET je zatím zapojeno 42 277 podnikatelů.



Podle dřívějších odhadů správy se měla první vlna EET týkat zhruba 40 tisíc podnikatelů. Finanční správa však registruje téměř 55 tisíc vydaných žádostí o autentizační údaje.

Vláda si od evidence slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od letošního března zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání.