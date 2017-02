EET zavede i poštovna na Sněžce, obavu má z účtenek jako odpadu

Obavu mají z toho, že lidé budou účtenky na Sněžce ztrácet nebo zahazovat a vrchol hory tak bude zaneřáděný poletujícími papírky. Otázkou také bude kvalita internetového připojení na Sněžce. Řekla to Daniela Blahová z poštovny. Větší prodejny v kraji v zavedení EET problém nevidí.



„Snažíme se odpad na Sněžce co nejvíce redukovat, veškerý jej odvážíme zpět dolů. Od nikoho proto také na poštovnu například nebereme reklamní letáčky,“ řekla Blahová. Účtenky podle ní budou jen zbytečným odpadem. Se zavedením EET majitelé poštovny nesouhlasí, loni 1. prosince při zavedení EET pro hospody měla poštovna na znamení solidarity zavřeno.

Do malého prostoru prodejny na poštovně se dvěma výdejními okénky se budou muset podle Blahové natěsnat dva počítače, dva monitory a dvě tiskárny. Se samotnou instalací zařízení k EET a školením personálu Blahová počítá v pondělí, kdy bude mít poštovna zavřeno.

Majitel poštovny Milan Blaha již dříve vyjádřil obavu z nedostatečné rychlosti internetu, kvůli kterému by se mohly tvořit u výdejních okének velké fronty. „Čím více je na Sněžce turistů připojených na internet, tím je internet pomalejší. Na jednoho zákazníka v hlavní sezoně při návalu přitom mám jen 30 sekund,“ uvedl Blaha. Blahovi mají také obavu, jak práci s EET zvládnou brigádníci, zda se vyvarují chyb a nebudou tak provozovnu vystavovat hrozbě sankcí.

Naopak žádné problémy se zavedením EET nemá spotřební družstvo Jednota Nová Paka, které má 70 maloobchodních prodejen s 290 zaměstnanci. „Zavedení EET nás nic nestálo. Úpravu pokladního systému na EET nám udělal jeho dodavatel v rámci servisního poplatku,“ řekl předseda Jednoty Miroslav Chudoba. S postupným testováním EET v jednotlivých prodejnách Jednota začala 3. února a zatím podle Chudoby vše běží bez problémů. Zavedení EET Chudoba vidí jako prostředek podporující rovné konkurenční prostředí v maloobchodě.

Již od prosince zkouší systém EET podnikatel Jaroslav Švamberk, který má prodejnu potravin v Hořicích na Jičínsku a další dvě v menších obcích. Dodatečné náklady mu zavedení EET nepřineslo. „Pokud budeme zdražovat, bude to z jiných příčin. Třeba nárůst minimální mzdy z osmi na 11.000 korun je pro nás mnohem větší břemeno,“ uvedl Švamberk.

Systém EET by se podle hrubých odhadů mohl v Královéhradeckém kraji od 1. března týkat přibližně 13.000 podnikatelů v maloobchodu a maloobchodu. Autentizační údaje pro přihlášení do systému EET si pro první prosincovou i pro nynější březnovou vlnu vyzvedlo zatím asi 9000 subjektů. „Začíná chodit stále více lidí, ale hlavní nápor teprve čekáme. Neměli by to tedy nechávat na poslední chvíli,“ řekla mluvčí Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj Romana Barešová. Dodala, že finanční úřady budou mít od 13. do 28. února rozšířené úřední hodiny.

Prodejci EET pokladen se připravují na velký nápor zákazníků na konci měsíce. Posilují proto call centra, někteří zavedou i víkendový prodej a prodlouží pracovní dobu. Autentizační údaje si zatím vyzvedla jen čtvrtina z 250.000 obchodníků, kterých se týká druhá vlna EET. Zhruba 180.000 subjektů tak má na připojení 12 pracovních dnů, což podle prodejců pokladních systémů nelze stihnout.