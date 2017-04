Největší ekonomika světa zpomalila. USA podaly nejslabší výkon za tři roky

Výrazné zpomalení se všeobecně očekávalo. Ekonomové podle ankety agentury Reuters odhadovali v průměru zvolnění růstu hrubého domácího produktu (HDP) na 1,2 procenta a někteří předpokládali jen nepatrný přírůstek.

Zpomalení bylo především důsledkem výrazného útlumu spotřebních výdajů, které stouply jen o 0,3 procenta po tempu 3,5 procenta na konci minulého roku. Byl to nejslabší růst výdajů za více než sedm let. Podle analytiků to zčásti odráželo neobvykle teplou zimu, díky níž se prudce snížily výdaje za platby účtů za elektřinu, teplo a plyn.

Ekonomové předpokládají, že útlum počátku roku bude jen dočasný. Podle agentury AP odhadují v tomto čtvrtletí oživení růstu na nejméně tři procenta.

Analytici poukazují na to, že čísla za první čtvrtletí příliš neodpovídají hospodářské realitě, jak se odráží v řadě jiných údajů. Trh práce je ve stavu blízkém plné zaměstnanosti a spotřebitelská důvěra je na mnohaletých maximech. Vládní statistici už dříve sdělili, že pracují na zlepšení sezonní úpravy dat za první čtvrtletí, které jsou systematicky zavádějící.

Páteční údaje jsou výzvou i pro nového prezidenta Donalda Trumpa, který nastoupil ke konci ledna a v předvolební kampani sliboval zvýšit průměrné tempo ekonomického růstu na dvojnásobek z průměru 2,1 procenta za osm let vlády jeho předchůdce Baracka Obamy.

Ekonomika za Obamy zaznamenala nejslabší oživování z recese v období po druhé světové válce. Trump potřebuje ekonomiku výrazně urychlit i proto, že jeho plány rozsáhlého snížení daní předpokládají, že velká část ztracených rozpočtových příjmů bude nahrazena díky silnějšímu růstu ekonomiky.