Ekonomové: Sobotka v čele MPO snížení cen mobilních dat nezajistí

Premiér ve čtvrtek prezidentovi Miloši Zemanovi předložil návrh na odvolání ministra průmyslu Jana Mládka s tím, že povede resort do sjezdu ČSSD sám. Nového ministra chce prezidentovi navrhnout po sjezdu. Sobotka se tak chce zasadit o dotažení některých priorit, například v oblasti ochrany spotřebitele nebo snižování cen mobilních dat.

Svaz průmyslu a dopravy podle člena představenstva Petra Jonáka věří tomu, že nový ministr bude vybrán co nejdříve. „Resort má řadu klíčových úkolů, které je potřeba urychleně řešit. Jde například o zrychlení čerpání z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, přes digitální agendu až po průřezové klíčové zákony typu stavebního zákona,“ dodal.

„Na MPO se za tu dobu snad nestane nic mimořádného, ale v době končících intervencí je zapotřebí funkční ministerstvo, které bude schopné řešit posilující korunu a tlak na exportéry. Sobotka tak na úkor volebního postoje doslova hazarduje. Pouze to dokresluje komičnost kolem tahanic Babiš-Sobotka a ukazuje na jejich politickou nevyzrálost,“ uvedl vedoucí ekonom společnosti Chytrý Honza František Bostl.

Podle Hnutí Duha by měl Mládkův nástupce nejen hájit občany před velkými poskytovateli mobilních služeb, ale měl by je také hájit před velkými energetickými společnostmi. „Nový ministr by měl ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a zástupci montážních firem z oboru střešní fotovoltaiky připravit stabilní a nediskriminační prostředí pro samovýrobce elektřiny. Součástí návrhu pak musí být i limit pro podíl paušální částky v platbě za elektřinu,“ dodal programový ředitel hnutí Jiří Koželouh.

Pro podnikatele je podle mluvčího Hospodářské komory Miroslava Dira stabilita na MPO nezbytná, komora se ale nebude nyní k personálním otázkám resortu vyjadřovat.

Sobotka navrhl Zemanovi Mládkovo odvolání právě kvůli postupu ministra v otázce cen mobilních dat, Mládek ale pochybení odmítá.