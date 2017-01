Davos obsadí ekonomické elity. Dorazí Si Ťin-pching, Klaus má ‚absolutní veto‘

Čtyřdenního setkání naplněného konferencemi, panelovými diskusemi a bilaterálními setkáními se zúčastní kolem tří tisíc představitelů světové politiky a ekonomiky, vesměs zástupců právě těch globálních elit, s nimiž velké části voličů dochází trpělivost.

Mezi účastníky z politického světa bude vynikat zejména čínský prezident Si Ťin-pching, který se stane první čínskou hlavou státu na davoském setkání. Prezident hodlá představit Čínu jako hlavního světového obhájce globalizace a odpůrce rostoucích protekcionistických tendencí.

Naopak tradiční host davoského setkávání, bývalý český prezident Václav Klaus, bude v elitní ekonomické společnosti chybět. V nedávném rozhovoru pro rádio Impuls řekl, že s pořadateli fóra „názorově a myšlenkově rozešel.“ Důvodem byl podle Klause jeho kritický článek, který sepsal po příjezdu z minulého ročníku. V textu Homo Davosensis se údajně dotkl i šéfa tohoto setkání Klause Schwaba.



„Schwabovi to tady nějací dobrodinci přeložili do nějakého jazyka jemu dostupného a on od té doby vyhlásil absolutní veto na mou účast v Davosu,“ popsala bývalá hlava státu na začátku ledna. V rozhovoru pro Impuls se zmínil také o „lživostí a falešností tohoto fóra.

Oficiálním tématem letošního 47. ročníku je „vnímavé a zodpovědné vůdcovství“; to podle zakladatele a předsedy WEF Klause Schwaba znamená, že lídři mají být „zodpovědným způsobem“ vnímaví k problémům lidí, kterým globalizovaný trh neprospěl, a nabízet řešení, která budou fungovat, budou spravedlivá a udržitelná.



Podle něj je zapotřebí „dlouhodobého, na činy orientovaného myšlení a solidarity na národní i globální úrovni“.

WEF konstatuje, že svět se od loňského setkání dramaticky změnil, a poukazuje na Trumpovo volební vítězství v USA a hlasování Britů o odchodu z Evropské unie. Podle WEF obojí ukazuje „hlubokou deziluzi veřejnosti z globalizace“.

„Člověk z Davosu“, jak se říká typickému zástupci elit, které se každý rok scházejí v tomto luxusním letovisku, stojí letos před dalšími hrozbami. Proti stávajícím vládnoucím silám a jejich modelu politiky se mohou postavit voliči v Nizozemsku, Francii, Itálii, a možná dokonce i v Německu, uvedla agentura Reuters.

Z nejvýznamnějších nových jmen se objeví britská premiérka Theresa Mayová. Trump ale v Davosu nebude, protože poslední den fóra se bude krýt s jeho slavnostní inaugurací ve Washingtonu. Spojené státy bude zastupovat dosluhující viceprezident Joe Biden a ministr zahraničí John Kerry, podle Schwaba rovněž dorazí „někdo z týmu nového prezidenta“.

Do Davosu naopak podruhé za sebou nepřijede německá kancléřka Angela Merkelová, která byla dříve pravidelnou účastnicí těchto setkání. Německá vláda odmítla říci, co jí letos v účasti brání. Politici jsou ale možná po hlasování o takzvaném brexitu a po volbách v USA méně ochotni cestovat na elitní setkání na luxusních místech.

Z České republiky v minulosti do Davosu opakovaně jezdil například bývalý prezident Václav Klaus, na fóru například vystoupil v roce 2009 s projevem, ve kterém opět odmítl oteplování klimatu. Letos se do Davosu ale nechystá. Na konferenci podle všeho nezamíří ani zástupce ministerstva financí či guvernér ČNB Jiří Rusnok.