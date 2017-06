Erární pivovary musí odkrýt karty. Nezveřejněné smlouvy budou od prázdnin neplatné

Registr, který vznikl loni kvůli větší transparentnosti a obraně proti korupci a do kterého musejí nejen pivovary, ale i všechny další státní a veřejnoprávní instituce, samosprávy, státní či městské podniky i firmy s většinovým podílem státu zveřejňovat všechny své obchodní smlouvy, od konce června hodně přitvrdí. Každá nezveřejněná smlouva erárního podniku či instituce se počínaje 1. červencem stane neplatnou.



Poslanci i vláda sice na poslední chvíli řeší možné zmírnění od loňska platného zákona, který povinnost zavedl a umožňuje konkurenčním firmám výhodně reagovat na obchodní podmínky erárních podniků a institucí. Jenže se ukazuje, že ani ve zrychleném schvalovacím řízení není šance, aby novela začala platit do prázdnin.

Možná v srpnu, možná později

Pokud se schvalování ve sněmovně či v Senátu nezasekne, nastane změna nejdřív v srpnu. Mediálním symbolem rizik, která v ostrém konkurenčním boji může zveřejnění obchodních smluv přinést, se stal sice národní podnik Budějovický Budvar, ale těžkou hlavu dělá toto protikorupční opatření i třeba ve firmách, jako je ČEZ nebo Pivovar Dudák, vlastněný městem Strakonice.

„Nejsme žádná neziskovka, potřebujeme mít co nejvýhodnější obchodní smlouvy – a my je v podstatě jak na stříbrném podnosu nosíme ukazovat konkurenci. Budeme teď uzavírat smlouvu na dodávky sladu a veškeré detaily kontraktu si budou číst konkurenční soukromé pivovary, na které se přitom povinnost zveřejnění nevztahuje. To už hraničí se šikanou,“ řekl LN sládek a šéf strakonického pivovaru Dušan Krankus.

Pivovarnický trh je u nás hodně konkurenční. Spotřeba piva stagnuje nebo roste jen mírně, přitom přibývají stále nové menší pivovary, které těm zavedeným ubírají zákazníky. Přitom všechny jsou soukromé – s výjimkou tří, které se musejí registru smluv podřídit: kromě městského Dudáka a ministerstvem zemědělství spravovaného Budvaru také velikostí nejmenší státní Pivovar Vyškov. Ten však momentálně přísný zákon tolik netrápí – nedávno pozastavil výrobu.

„Technicky není možné, aby naše novela začala platit od července. Možná by to mohl po červnovém hlasování ve sněmovně stihnout během srpna schválit Senát a podepsat prezident, ale ani to není jisté,“ přiznává poslanec Radek Vondráček (ANO), který se zástupci dalších poslaneckých klubů navrhl kompromisní zmírnění zákona.

Pozdě připravený kompromis

Podle Vondráčka si budou muset dotčené podniky do té doby víc hlídat ve smlouvách obchodní tajemství (už teď mohou utajované pasáže začernit) nebo uzavírání smluv během prázdnin co nejvíc omezit.

Změnu připravil Vondráček společně s poslanci za ANO, ČSSD, KDU-ČSL se Starosty, KSČM, ODS a Úsvitu (výhrady má klub TOP 09) a minulý týden ji požehnala i vláda. Nezavádí jmenovitě výjimky, jak by si některé konkrétní firmy přály, ale předpokládá zvláštní režim pro firmy, které nejsou veřejnými zadavateli a mají průmyslovou nebo obchodní povahu. Nemusely by zveřejňovat smlouvy uzavřené v běžném obchodním styku. To však znamená, že by musely posuzovat u každé smlouvy, zda je nutné ji zveřejnit, či nikoliv.

Schválením této varianty, která má zřejmě podporu u většiny politiků, by tak spadl pod stůl dřívější návrh lidovců, kteří přišli s oponenty kritizovanou výjimkou pouze pro Budvar, poslanci pak ale dokonce přidali úlevy pro řadu dalších erárních podniků a institucí. To však Senát odmítl a vrátil zpět k projednání poslancům variantu s výjimkou pouze pro Budvar.

Takovou variantu však kritizuje i platforma Rekonstrukce státu, která striktní zveřejňování smluv považuje za jeden z účinných principů boje proti machinacím a korupci. Novelu, jakou připravili poslanci v čele s Vondráčkem, však Rekonstrukce státu uznává jako možný kompromis.