Euro může být hned, jsme premianti, míní Oldřich Dědek z ČNB

LN: Ze zkušeností kterých zemí, jež byly v podobné situaci a přijaly euro, se můžeme poučit o pozitivních i negativních dopadech? Slovenska, Slovinska, Estonska?

Estonsko je třeba v současnosti jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik v eurozóně.

LN: Nebojíte se, že kdybychom přijali euro, tak nám mohou v budoucnu bohaté evropské země vnucovat svou představu sociálních a daňových pravidel, takže přijdeme o výhody naší ekonomiky vůči ostatním zemím?

To je hodně spekulativní otázka. Když vstoupíte do eurozóny, neplyne z­toho jednoznačný tlak na harmonizaci. Ten tu může být nehledě na to, jestli jsme, nebo nejsme členy eurozóny. Jde o proces na úrovni EU. S­rozhodováním, jestli zavést euro, nebo ne, to příliš nesouvisí. Někdy se to prezentuje tak, že euro je všelék. Je třeba se bavit o tom, co jsou výhody, co nevýhody eura a co jsou jen pseudoargumenty.

LN: Vy se tedy nebojíte, že by nám po přijetí eura hrozil řecký, irský či španělský scénář – růst cen nemovitostí i­příjemný růst platů, který však nakonec vede ke ztrátě konkurenceschopnosti, které se bez devalvace neumí zbavit? V Řecku i Španělsku je bez práce každý pátý člověk...

Absolutně ne. Kulturně i obchodně náležíme do severního křídla. Patříme k zemím, jako je Německo, Dánsko, Švédsko, hospodářská politika je celých třicet let, ať už vládne levice, či pravice, toho důkazem. Nikdy jsme neměli problém s inflací, koruna vždy spíše posilovala, rozpočtové schodky byly na evropské poměry mírné.