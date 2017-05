Euro vystoupilo na šestiměsíční maximum vůči dolaru, může za to i Trump

Kolem 16:00 SELČ vykazoval jednotná evropská měna vůči dolaru nárůst o téměř 0,9 procenta na 1,1070 USD. Euro těžilo mimo jiné z údajů o vývoji ekonomiky eurozóny. Ta podle statistického úřadu Eurostat v prvním čtvrtletí meziročně vrostla o 1,7 procenta.



Trump v úterý na twitteru své rozhodnutí poskytnout Rusku určité informace hájil s tím, že má právo sdílet fakta týkající se terorismu a bezpečnosti letecké přepravy. Trumpovo počínání nicméně mezi americkými republikánskými i demokratickými politiky vyvolalo nelibost.

Dolarový index, který měří výkon dolaru ke koši hlavních světových měn, dnes klesl na šestiměsíční minimum. Letos již přitom vystoupil až na 14leté maximum díky očekávání, že Trumpovy plány na snižování daní a investice do infrastruktury podpoří hospodářský růst a inflaci ve Spojených státech.

Podle analytiků však nyní mezi investory rostou obavy, že Trump by nemusel vydržet v úřadu prezidenta až do konce svého funkčního období. Analytik Adam Cole ze společnosti RBC Capital Markets uvedl, že za oslabováním dolaru zřejmě stojí názor, že Trump by nemusel stihnout zrealizovat plánovanou daňovou reformu.