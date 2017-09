Jíme horší maso než Němci? Odhalit dvojí kvalitu můžou testy zaplacené EU

JIHLAVA Členské státy Evropské unie, které mají problémy s dvojí kvalitou potravin, budou moci požádat o dotaci na jejich testování. Eurokomisařka Věra Jourová na čtvrtečním zasedání sněmovního zemědělského výboru v Jihlavě uvedla, že na testování uvolní asi milion eur z letošního rozpočtu.

Další peníze našla na vytvoření metodiky, podle níž by jednotlivé země měly postupovat. Celkem podle eurokomisařky půjdou do této oblasti zhruba dva miliony eur.



„Podle našeho právního názoru je to nekalá obchodní praktika a máme nástroje na to, abychom to potírali,“ řekla Jourová, v jejíž působnosti je i ochrana spotřebitelů. Uvedla, že za nejrychlejší řešení považuje zpřesnění nynější evropské legislativy.



„Dám také národním orgánům metodiku jak postupovat a věřím tomu, že když se bude postupovat případ od případu, můžeme během příštího roku hodně těch věcí vyřešit,“ řekla.



Eurokomisařka předpokládá, že opětovné testování ukáže na několik desítek produktů s rozdílnou kvalitou, u nichž by pak mělo být zahájeno řízení s výrobci, případně prodejci. Podle Jourové si národní orgány samy určí, jak si vynutit, aby produkt zmizel z trhu nebo se zlepšila jeho kvalita.

To, že praxe dvojí kvality potravin není v Evropské unii přípustná, prohlásil ve středu v europarlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.



Češi musí mít podle něj v čokoládě stejně kakaa, Slováci stejné množství ryb v rybích prstech a Maďaři stejně masa v masných výrobcích jako kdokoliv jiný v EU.