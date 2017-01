Export, turismus, zaměstnání v Británii... Jak dolehne ‚tvrdý brexit‘ na Česko?

Britská premiérka Theresa Mayová během proslovu o řešení brexitu.

Specialisté, které server Lidovky.cz oslovil, se shodují, že k zásadním změnám by dojít nemělo. K předjímání konkrétních závěrů je podle nich ale ještě brzy. Přinášíme odpovědi na otázky, jakým způsobem brexit ovlivní exportní trh, cestování nebo Čechy pracující v Británie.

Obchod s Británií: firmy nečekají velké propady

Z hlediska tuzemského trhu jsou pro Brity nejvíce zajímavé automobily a strojírenský průmysl. Z Česka se do Británie ročně vyveze zboží v hodnotě kolem dvou set miliard korun. Hrozba, že by se toto číslo výrazně snížila, ale podle hlavního ekonoma ERA Poštovní spořitelny Jan Bureše, velká není.

Obchodní spolupráce Česka s Velkou Británií Bilance obchodní výměny mezi oběma zeměmi v uplynulých letech. Částky jsou uvedené v miliardách korun. 2015: - vývoz (206,6); dovoz (73,4); obrat (280,0); bilance (133,2)

- vývoz (206,6); dovoz (73,4); obrat (280,0); bilance (133,2) 2014: - vývoz (183,4); dovoz (67,9); obrat (251,3); bilance (115,5)

- vývoz (183,4); dovoz (67,9); obrat (251,3); bilance (115,5) 2013: - vývoz (152,4); dovoz (52,8); obrat (211,2); bilance (99,6)

- vývoz (152,4); dovoz (52,8); obrat (211,2); bilance (99,6) 2012: - vývoz (148,3); dovoz (53,6); obrat (201,9); bilance (94,7) Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Nasvědčuje tomu prý záměr britské premiérky, aby obchodní vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unií zůstaly otevřené. „Bude to vyjednávání něco za něco a já si myslím, že to půjde po jednotlivých kapitolách,“ uvedl Bureš.

Důležité podle něj je, že finální dohody nechá Mayová posvětit britským parlamentem. „V tomto ohledu bude hrát spíše zmírňující roli. Nebude chtít odhlasovat něco, co by poškodilo britskou ekonomiku,“ myslí si, přičemž silnější závěry by ale zatím nedělal.

Brexit by neměl ohrozit ani největšího českého výrobce automobilů, firmu Škoda Auto. „I přes výsledek referenda ve Velké Británii budeme nadále úzce spolupracovat s našimi britskými partnery, na našem vztahu k nim se nic nemění. Momentálně je ještě příliš brzy na to, abychom mohli vyhodnotit případné dopady na aktivity podniku,“ sdělil serveru Lidovky.cz Tomáš Kubík, mluvčí společnosti.

Podobný postoj jako Bureš zaujímá i předseda Asociace exportérů Jiří Grund. „Nedomnívám se, že by to mělo na export nebo import vytvořit limit. Evropská unie bude mít snahu to udělat co nejprůchodnější,“ řekl serveru Lidovky.cz.

Češi, kteří pracují v Británii: potíže jim ušetří žádost o občanství

Češi, kteří žijí a pracují ve Spojeném království dlouhodobě, snaží se integrovat a umí jazyk, by žádným komplikacím čelit neměli. Alespoň v případě, kdy si zažádají o britské občanství, míní Kryštof Kruliš, analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky. Jiná situace nastává u lidí, kteří se do ostrovní země rozhodnou vydat později. Přesný scénář ale aktuálně nelze odhadovat, neboť záleží na konkrétních dohodách.

„Každý stát si může nadefinovat své podmínky sám. Můžou to být například podmínky typu, že se lidé budou moct ucházet pouze o místa, která se uvolní poté, co byla nabídnuta někomu, kdo má britské občanství, nebo budou muset obnovovat žádost o trvalý pobyt,“ řekl Kruliš.

Zdravotní pojištění: turisté a nezaměstnaní budou potřebovat komerční pojištění

Podobné to je i se zdravotním pojištěním. „Jakmile někdo pracuje v Británii, je pojištěný tam, takže to žádný vliv nemá. V případě, že by došlo k tvrdému brexitu bez uzavření jakýchkoliv dohod, museli by si lidé, kteří tam přicestují, zařídit komerční pojištění,“ uvedl Kruliš.

Au-pair: v Británii fungovalo i před vstupem Česka do EU, bude i dál

Žádné velké změny by brexit neměl způsobit rovněž Čechům, kteří mají v plánu do Velké Británie vycestovat ať už jako turisté, nebo na pracovní pobyt. „Jakékoliv au-pair nebo pracovní pobyty mají velmi dlouhou tradici ve Velké Británii a fungovaly ještě před vstupem České republiky do Evropské unie. Co se týče podmínek, tak neočekáváme, že by došlo k výrazné změně,“ řekla Radka Šťávová ze společnosti Student Agency.

Turismus: žádné obtíže, zato možná levnější hotely

Češi se nemusí ani obávat, že by odchod Británie z unie zatížil cestování. Pro server Lidovky.cz to uvedl Jan Papež za Asociaci cestovních kanceláří. „Možná může pokles libry a fakt, že některé britské hotely a cestovní kanceláře očekávají odliv turistů, snížit ceny některých služeb. Pro nás to může působit pozitivně,“ mínil Papež.

Střízlivě rezervovaný postoj zaujal mluvčí českých aerolinií: „V této chvíli nelze usuzovat, jaké budou dopady samotného brexitu, musíme si počkat na skutečný výsledek jednání a podle toho se pak přizpůsobíme,“ řekl mluvčí Daniel Šabík.