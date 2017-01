Facebook v Německu spustí systém pro označování falešných zpráv

Němečtí uživatelé Facebooku získají možnost upozorňovat na příspěvky, které budou považovat za smyšlené. Pokud jejich domněnku potvrdí vnější kontrolor, bude daný příspěvek označen jako „sporný“ a bude doplněn vysvětlením. Uživatelé zároveň obdrží varování, pokud budou chtít takovéto příspěvky sdílet.



Německá vláda má obavy, že letošní parlamentní volby by mohly být ovlivněny falešnými zprávami. Minulý měsíc oznámila, že chystá zákon, který by umožnil vyměřit Facebooku za šíření falešných zpráv pokutu až půl milionu eur (13,5 milionu Kč).

Německý ministr spravedlnosti Heiko Maas v rozhovoru s listem Welt am Sonntag uvedl, že falešné zprávy představují nebezpečí pro „naši kulturu diskuse“. Dodal, že lidem zodpovědným za šíření falešných zpráv by v mimořádných případech mohlo hrozit až pět let vězení.

„Nemůže být v zájmu Facebooku, aby tato platforma byla zneužívána k šíření lží a k nenávistným kampaním,“ řekl ministr. „Pro uživatele musí být snazší hlásit falešné zprávy,“ dodal.