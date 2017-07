Facebooku zdarma odzvonilo. Za ‚kastování‘ hrozí operátorům pokuta

PRAHA Mobilní operátoři nabízeli zákazníkům, že jim využívání vybraných aplikací nebudou účtovat. U zákazníků oblíbené marketingové nabídky teď musí skončit, jinak za to firmám hrozí milionové pokuty. Podle evropského nařízení totiž takzvaný zero-rating zabíjí konkurenci.

Virtuální operátor Kaktus si rozhněval vekou část svých klientů, kteří se teď rozhořčeně obracejí na něj i na Český telekomunikační úřad (ČTÚ).



Důvodem je zrušení služby Facebook zadara, v jejímž rámci firma zákazníkům nezapočítávala mobilní data spotřebovaná prohlížením Facebooku do předplaceného datového objemu. Kaktusu by totiž nově za takovéto zvýhodňování konkrétní aplikace hrozila pokuta až deset milionů korun.

„Děkujeme za zkažení Kaktusu. Zkoušíte na lidech rejžovat víc,“ rozčiluje se na profilu Kaktusu uživatel Patrik Buriánek. „Hlavně že když jsem kartu kupoval, psali jste ‚Facebook navždy zadara‘. Hodně mě to zklamalo as kartou Kaktus se loučím,“ přitakává uživatel Borsalino Maik Hauer. Podobných a mnohdy mnohem ostřejších reakcí jsou přitom na síti stovky.



Nařízení, které se nelíbí operátorům ani velké části spotřebitelů, však hájí třeba vládní koordinátor digitální agendy Ondřej Malý.

„Operátoři tím, že určité služby nepočítají do datového limitu, výrazně motivují spotřebitele je využívat a naopak demotivují používat obdobné služby, což poškozuje případnou konkurenci. Například pokud má operátor dohodu se Spotify, jeho zákazníci budou pravděpodobně používat Spotify, a ne třeba Google Music či jiné streamovací služby,“ upozorňuje Malý.



Virtuál Kaktus, patřící největšímu tuzemskému mobilnímu operátorovi T-Mobil, od nabídky ustupuje sám, aby nedopadl jako konkurenční O2. To si za nápad, že z datových omezení vyjme přehrávání hudby z online knihovny Spotify, vysloužilo vyšetřování ze strany ČTÚ. Stejný problém ale řeší i operátoři jinde v Evropě. Například maďarský Magyar Telekom se dostal do problémů s tamním regulátorem kvůli preferování vlastních televizních služeb a videoslužeb.

„Hranice toho, kdy je takový postup ještě přípustný a kdy už nikoliv, je tenká a nelehce definovatelná,“ vysvětluje mluvčí ČTÚ Martin Drtina. Jestli však úřad tarif O2 se Spotify a podobné nabídky zarazí a ohodnotí pokutou, však vzhledem k probíhajícímu šetření nechtěl komentovat.

Právě vágní vymezení tzv. zero-ratingu, tedy neúčtování jedné konkrétní služby nebo umožnění jejího využívání i po vyčerpání datového limitu, které zakazuje evropské nařízení z listopadu 2015, uvádějí operátoři jako důvod, proč se nezvládli regulím přizpůsobit.



ČTÚ až doposud mohl kvůli chybějící české legislativě žádat jen ukončení takového jednání. To se teď ale mění a od včerejška za to může udělovat milionové pokuty, což firmy přimělo konat.



„Čekání na každé vleklé rozhodnutí evropských regulátorů by nám bránilo zavést jakoukoli novou službu, která přináší výhody zákazníkům a pomáhá rozvíjet náš byznys. Spotify je přesným příkladem – tuto výhodu poskytujeme zákazníkům už více než rok, a doposud nebylo nijak rozhodnuto. Je to důkaz toho, že zero-rating je složitá a nečernobílá problematika,“ doplňuje mluvčí O2 Lucie Pecháčková.

Obchodní strategie nebo podpásovka?

„Obecně lze říci, že pokud se operátor rozhodne z tarifikace datového přenosu vyloučit například přístupy do své samoobsluhy nebo všechny aplikace téhož druhu, může jít o postup v souladu s nařízením. Také balíčky dat na celé kategorie aplikací lze považovat za souladné s nařízením,“ vysvětluje Drtina z ČTÚ.



Právě pro podobně šalamounské řešení se rozhodl Kaktus. Ten nově k datovým balíčkům od srpna přidá vždy navíc ještě 50 procent objemu navíc, která lze využít speciálně na brouzdání po sociálních sítích – tentokrát jakýchkoliv.

„Zero-rating chápeme jako čistě obchodní rozhodnutí, které s neutralitou internetu nemá nic společného. Striktní pohled na věc může ve svém důsledku mimo jiné poškodit zájmy poskytovatelů aplikací,“ říká mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.



S tím ovšem vládní digitální koordinátor Ondřej Malý nesouhlasí. Lichý je podle něj i argument, že zero-rating naučí spotřebitele více využívat mobilní datové služby.

„Lidé nechtějí při používání telekomunikačních služeb přemýšlet, co je a co není účtováno. Zero-rating ve skutečnosti žádná omezení neodstraňuje,“ dodává s tím, že zero-ratingem operátoři jen oddalují nevyhnutelné, a to nástup neomezených datových tarifů.