VIDEO: Technici z Mladé Boleslavi prohlédli našeho starého favorita a dali mu zelenou

MLADÁ BOLESLAV Ještě než se dvoučlenná posádka favoritu v barvách serveru Lidovky.cz mohla vydat na cestu napříč Českem, bylo potřeba vůz nechat pořádně zkontrolovat. A kde by se tohoto úkolu dokázali zhostit lépe než v restaurátorské dílně, která náleží k muzeu mladoboleslavské automobilky? První zkušební cesta tak vedla z Prahy do města motorismu. Server Lidovky.cz vyrazil na cestu po místech, kde před 30 lety vznikalo slavné auto.

Vzdálenost z metropole do Mladé Boleslavi jsme urazili za slabou hodinku, i když jsme měli skoro dvojnásobnou časovou rezervu. Netušili jsme, co přesně můžeme od tak starého auta čekat. Ale bylo to svezení překvapivě pohodlné, od aktuálních modelů se pocit z jízdy lišil mnohem méně, než byste mohli čekat. Jedinou připomínkou toho, že sedíte v novodobém veteránu, je chybějící klimatizace.

Senior je ve skvělé kondici

I když náš zapůjčený automobil nebyl tím úplně původním modelem první generace, přesto vzbudil u zaměstnanců dílny upřímnou zvědavost. Zkušeným okem zhodnotili samotný vůz a upozornili na některé z mnoha vylepšení, které přinesl výrazný facelift z roku 1993.

Kontrolou techniků prošel vůz bez problému. Vedoucí restaurátorské dílny Josef Petříček se s ním svezl, prozkoumal motorový prostor a podíval se autu i “pod sukně”. Favorit bez obav vyslal na cestu. “Ačkoli jde o auto vyrobené v roce 1993, je naprosto v pořádku,” prohlásil.

Ze zastaralého auta je dnes rarita

Jeho slova potvrdil i koordinátor restaurátorské dílny muzea Michal Velebný. Jak sám připomněl, Škoda Favorit je auto, které ještě donedávna bylo vidět na každém kroku, člověk o něj téměř zakopával. „Dnes z něj ale začíná být pomalu vzácné zboží. Myslím si, že je dobře, že už teď budeme vídat jen ty udržované kousky v pěkném stavu,“ věří Velebný.



V muzeu proto čím dál častěji vídají rodiny, které přicházejí na favorita zavzpomínat jako na auto jejich mládí. Kdo si ostatně toho svého poctivě hýčkal, dost možná teď může mít v garáži vůz, který mu bude leckterý automobilista závidět.

Ze zastaralého modelu je totiž dnes vzácnost. „Favorit první generace už je dnes poměrně raritní vůz. Pokud je v dobrém stavu, jeho ceny klidně atakují 80 tisíc korun. Nabídka je přitom omezená,“ prozradil vedoucí komunikace oddělení sponzoring & classic Vítězslav Kodym s tím, že ani Škoda Auto nemá těchto modelů mnoho.

Vypadá skoro stejně, ale je plný změn

„Mnohem víc vozů je po prvním a druhém faceliftu, což je i váš případ,“ prohlásil Kodym s odkazem na testovaný vůz. „Po prvním faceliftu se logo nastěhovalo doprostřed masky, což byla jedna z prvních úprav, kterou udělal koncern Volkswagen poté, co koupil v roce 1991 mladoboleslavskou Škodovku,” vypíchl Kodym poznávací znamení, které na první pohled prozradí, zda se díváte do tváře původnímu favoritu, nebo jeho mladším sourozencům.



„Náš“ model prošel oproti originálu sérií úprav zejména v interiéru, kde už bylo možné najít řadu modernějších prvků nebo odlišné plasty. Vylepšení přineslo i několik bezpečnostních prvků. „Jedním z nich byly poměrně robustní výztuhy ve dveřích chránící posádku před následky případného bočního nárazu,“ upozornil Kodym. „Auto ale ještě nemá airbagy. To všechno přišlo až s felicií v roce 1994,“ dodal.