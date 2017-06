Finanční poradkyně pomohla klientovi změnit nevýhodnou smlouvu na byt

Advertoriál

Finanční poradkyně Hana Hanáková pracuje pro OVB již více než 20 let. V rámci firmy patří mezi nejúspěšnější poradce, za tu dobu má stovky klientů, kterým pomohla ušetřit miliony korun. Mezi její spokojené klienty patří například manželé Tereza a Miroslav Doruškovi z obce Vlachovice nedaleko Luhačovic.

„Byla první odborník zaměřený na finance, který mi pomohl. Navíc v nepříjemné situaci, kdy jsme potřebovali snížit úvěr, který jsme si vzali na byt. Pro mě je výhodné, že řeší komplexní finanční poradenství. Předtím jsem se potkal s nekvalitními rádoby poradci, kteří řešili jen určitý segment nabídky trhu pro klienta,“ uvádí 26letý Miroslav Doruška, který pracuje jako správce majetku v hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích.

Podle jeho slov mu primárně nejde ani o to, kolik peněz mu Hana Hanáková ušetří, ale o to, co všechno za něj zařídí. A i tak mu Hana Hanáková ušetřila desítky tisíc korun.

„Jsem přesvědčený, že to, co dokáže ona, ostatní neumí. Navíc je jako člen rodiny. Můžu ji říct absolutně všechno a vím, že tu informaci nezneužije, a naopak s ní naloží nejlepším možným způsobem,“ dodal Miroslav Doruška, který za Hanou Hanákovou poprvé přišel v roce 2012.

Tehdy do její kanceláře přišel vyřešit smlouvu o stavebním spoření, kterou mu v pubertě sjednali ještě jeho rodiče.

„Jako zletilý už musel ukončovat smlouvu sám. Sepsali jsme pouze nové stavební spoření, protože tehdy nic jiného nepotřeboval. Předala jsem mu k nové smlouvě i svoji vizitku s nabídkou finančního poradenství do budoucna,“ vzpomíná na začátek spolupráce Hana Hanáková.

A netrvalo dlouho a Miroslav Doruška zkušené finanční poradkyni telefonoval a přišel i se svou manželkou Terezou. Psal se prosinec roku 2015 a přišel se poradit, jak by mohl snížit nevýhodný úvěr, který si vzal na byt.

„Vypsala jsem si složku klienta a nachystala plán poradenství, které jsem kompletně realizovala. Stali se mými klienty. Než jsme dokončili první fázi naší spolupráce, sešli jsme se ještě šestkrát,“vzpomíná Hanáková s tím, že tehdy již byl květen roku 2016.

„Využili jsme formu meziúvěru u stavební spořitelny s rozhodně nižším úrokem, než klienti měli a upravili jsme společně životní a úrazové zajištění celé rodiny,“ uvedla Hanáková.

Některé ze smluv v rodině měnit nemusela, nebylo to nutné. „Jen jsem si je zaevidovala do svých dokumentů a klientům nadále poskytuji servis k těmto smlouvám. Už nemusí komunikovat sami s finanční institucí, ale vše vyřeším za ně, a to včetně hlídání termínů u těchto smluv,“ uvedla Hanáková.

Dnes, díky dobrým radám Hany Hanákové, využívají Doruškovi maximální státní podpory v rodině a částečně také daňové odpočty. Zajímavé finanční prostředky spoří nejen na krátkodobé období, ale také ve střednědobém horizontu, a dokonce i na dobu důchodovou.

V rámci dalších plánů souvisejících s finančním poradenstvím se vídají jedenkrát za dva měsíce. „Nyní pro Doruškovi pracuji na projektu financování jejich rekreačního bydlení v krásné lokalitě Jeseníků,“ prozrazuje Hana Hanáková.

A dobrá zpráva na závěr. Na základě doporučení od Doruškových začne stejným způsobem pomáhat i příbuzným svých klientů.