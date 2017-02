Finsko chce vymýtit kuřáky z populace. Na rok 2040 plánuje radikální ‚konec hry‘

Striktním způsobem se vypořádává s kuřáky sever Evropy, zejména Finsko. K běžným opatřením jako je třeba zákaz reklamy, zákaz kouření na veřejném prostranství, vysoké zdanění nebo krabičky s varovnými odpudivými obrázky, Finové letos přidávají vlastní a mnohem radikálnější regulace. Třeba zákaz kouření na balkonech nebo roční poplatky pro všechny prodejce. Řada jiných zemí, včetně Česka, tak přísnou cestou nejde.

Říkají tomu „End-game“. Konec hry. Finové si dali cíl, že do roku 2040 (podle některých hlasů prý možná už do roku 2030) kuřáky prakticky vymýtí z populace. Ne sice úplně, ale k tomuto roku má jejich podíl klesnout pod 2 procenta. V roce 2015 kouřilo ve Finsku zhruba 15 procent dospělých lidí (přesněji nad 15 let). Pro srovnání - v Česku přes 24 procent.

Finsko je svým plánem v Evropě ojedinělé. „Náš přístup je revoluční. Chceme se zbavit všech tabákových výrobků,“ citovala televize CNN Kaariho Paaso z finského ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí.

Na balkon jen bez cigarety

Současná striktní opatření k tomu mají přispět. Správce domu nebo bytovky může požádat úřady o zákaz kouření na balkonech dotyčného objektu, pokud se z místa valí dým a obtěžuje tak sousedy. Velkou nevoli mezi obchodníky vyvolává i nový poplatek, který prodejci tabákových výrobků musejí ročně platit místní obci ve výši až 500 euro za každou pokladnu.

Z vybraných peněz jsou placeni inspektoři, kteří dohlížejí v obcích na dodržování protikuřáckých pravidel. Cílem je kouření lidem co nejvíc omezit a znechutit. Ve Finsku je už nyní regulovaný prodej elektronických cigaret a jejich aromatických náplní. Údajně proto, aby čokoládové nebo ovocné příchutě nelákaly mladé lidi provozovat tuto ve většině zemí tolerovanou alternativu.

Finsko hodlá použití e-cigaret omezovat striktně stejně jako klasické kuřivo. Stejně tak i žvýkací nebo orální tabák snus, oblíbený hlavně v sousedním Švédsku.

Finové hodně zdraží. Ale nejen to

Samostatnou kapitolou je cíl výrazně zvyšovat ve Finsku spotřební daň z tabákových výrobků. Už nyní jsou tamní cigarety (loni v přepočtu 154 korun za krabičku) páté nejdražší v Evropě. Oproti tomu je Česko nejběžnější cenou 80 korun čtvrté nejlevnější.

„V tom Finsku to ale není jen o přísné regulaci, ale také o osvětě a nabídce léčby, včetně hrazených léků,“ říká na adresu finského akčního plánu nejznámější česká bojovnice proti kouření profesorka Eva Králíková z Univerzity Karlovy v Praze.

„Jejich plán má velkou šanci na splnění. Není to jen osamocený výkřik, ale systematická práce mnoha týmů mnoha profesí, lékařů, ale i ekonomů, sociologů, pracovníků medií a dalších. Stát je tam za tuto jejich práci na splnění cíle platí,“ dodává Králíková.

Česká akce trochu vázne

I Česko má (z roku 2015) svůj akční plán pro oblast kontroly tabáku, na jehož splnění však není vyhrazený žádný státem placený speciální tým. Mimo jiné stanovuje cíl, aby u nás klesl podíl kuřáků v populaci nad 15 let oproti 31,4 procentům v roce 2014 na maximálně 22 procent v roce 2025.

Finové přitom uvažují, že pět let poté už budou mít nejvýše 2 procenta kuřáků. A jdou za tím tvrdě.

Mnohem razantněji než Češi. U nás kuřáci nakupují od loňska kuřivo s obrazovým varováním, od května si nezapálí v žádné restauraci a stát letos zavede určitou regulaci prodeje e-cigaret, respektive jejich náplní. Žádné jiné opatření se v nejbližší době nechystá.

Nedojde v nejbližších letech pravděpodobně ani k prudkému zvýšení ceny cigaret, respektive spotřební daně. Ministerstvo financí shodně s výrobci tvrdí, že skokové zdražení způsobuje nárůst černého trhu - nahrává levnějším cigaretám od padělatelů a pašeráků. Dosud je Česko podílem nelegálního trhu pod průměrem Evropy.