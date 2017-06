Firma, která se podílela na Blance, jde do konkurzu. Nešťastné, říká majitel

ČKD Praha DIZ - která například dodávala technologie do pražského tunelu Blanka – rozhodnutím o konkurzu směřuje k zániku a k vypořádání závazků do té míry, do jaké toho bude schopna.



„Rozhodnutí věřitelů považuji za nešťastné, z konkurzu již není cesty zpět. I nadále jsem přesvědčen, že zvláště v případě nezajištěných věřitelů bude uspokojení menší, než v případě reorganizace,“ řekl majitel firmy Robert Wolf. Zatímco z nezajištěných věřitelů hlasovalo pro reorganizaci téměř 30 procent, u zajištěných nikdo. Zajištěným věřitelem je ten, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležícím do majetkové podstaty firmy.



Wolf na pondělní schůzi věřitelů ještě navrhoval, aby se odložila na další termín. Věřitelský výbor podle něj ČKD ve čtvrtek vyzval k upřesnění reorganizačního plánu, které firma zaslala věřitelům v neděli večer. Věřitelé se s ním podle něj nemohli dostatečně seznámit. Insolvenční správce Jiří Zrůstek ovšem navrhl ve věřitelské schůzi pokračovat. Odůvodnil to tím, že původně se měla konat loni v prosinci a byla už dvakrát odložena.

Insolvenční správce uznal zhruba třetinu pohledávek za firmou. Šlo o 2,47 miliardy korun z celkově přihlášených 7,25 miliardy korun. Dohromady se přihlásilo 542 věřitelů. Největší pohledávku 1,65 miliardy korun přihlásila Komerční banka, správce jí uznal 927 milionů korun.

Firma je prý stabilizovaná

Úpadek firmy loni v září prohlásil pražský městský soud. V sídle společnosti loni v květnu zasahovala protikorupční policie. Některá média tehdy psala, že ČKD Praha DIZ dluží na daních 791 milionů korun.



Kvůli podezření z daňových podvodů byly následně firmě obstaveny bankovní účty.

V polovině června se po Petru Speychalovi stal majitelem firmy generální ředitel společnosti Robert Wolf. Minulý týden uvedl, že firma je stabilizovaná, platí mzdy, odvody a veškeré náklady. U insolvenčního správce má na kontě téměř 100 milionů korun.