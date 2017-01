Firmy z Číny investovaly do firem z USA rekordních 45,6 mld. USD

WASHINGTON Čínské podniky loni investovaly do firem ze Spojených států rekordních 45,6 miliardy dolarů (1,2 bilionu Kč). Proti roku 2015 se investice zvýšily trojnásobně, vyplývá z údajů výzkumné společnosti Rhodium Group. Blížící se příchod Donalda Trumpa do Bílého domu ale podle investorů patří k faktorům, kvůli nimž je nepravděpodobné, že by se podobný výsledek opakoval i letos.

Růst objemu čínských investic podtrhuje změny, které lze pozorovat v hospodářských vztazích mezi USA a Čínou, upozornil deník Financial Times. Nadnárodní firmy se sídlem v USA budují továrny a uskutečňují další výrazné investice v Číně už desítky let. Opačným směrem dosud teklo velmi málo přímých investic, ačkoliv Peking přesunul biliony dolarů ze svých devizových rezerv do amerických státních dluhopisů.

USA zablokovaly čínský nákup filiálky Aixtronu. Bály se o národní bezpečí Dosavadní vývoj tak způsobil nerovnováhu. Listopadová studie společnosti Rhodium Group ukázala, že americké firmy od roku 2000 investovaly v Číně 228 miliard USD. V nejnovější studii se pak uvádí, že investice čínských firem v USA za stejnou dobu dosáhly 109 miliard USD, z toho téměř polovina připadá na loňský rok. Rychlý nárůst se loni dostavil navzdory tomu, že Washington posuzuje čínské investice v USA z politického hlediska stále přísněji, a navzdory prezidentské kampani, ve které vítěz voleb Trump hrozil obchodní válkou s Čínou a obviňoval Peking, že je zodpovědný za ztrátu pracovních míst v průmyslu v klíčových státech USA. Analytici společnosti Rhodium Group se domnívají, že nová nejistota kolem Trumpovy administrativy a pověření dohledem nad obchodní politikou zastánce nekompromisní hospodářské politiky vůči Číně znamená, že čínské firmy letos zřejmě loňskou úroveň investic nepřekonají. Čínské podniky teď čekají od regulátora v USA na schválení akvizic v hodnotě asi 21 miliard USD (542,5 miliardy Kč). Zároveň slíbily více než sedm miliard USD investovat do projektů na zelené louce, u kterých ještě výstavba nezačala.