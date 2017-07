Francie nechce spalovací motory, auto na benzin a naftu však do roku 2040 nezmizí

Chystaný zákaz je jednou další z mnoha představ o tom, že spalovací motory jsou zásadním problémem pro životní prostředí a je potřeba jejich využití omezit. Některá konkrétní města (třeba Paříž) již delší dobu zvažují zákaz provozu aut se vznětovými motory na svém území. Podobná diskuse se vede v Německu, kde existuje plán s možností zakázat diesely od roku 2030, stejný termín platí pro lidnatou Indii. Nizozemsko a Norsko zatím opatrně plánují, že auta na benzín a naftu zakáží prodávat od roku 2025.



Může se tak zdát, že spalovací motor to má spočítané, stane se najednou nechtěným způsobem pohonu, ačkoli automobily spolehlivě pohání už déle než 130 let. Najednou by prý měl během následujících desítek let zmizet. Ačkoli je to na první pohled naivní představa, určitý ústup od dominantní role spalovacího motoru je jasným trendem budoucí mobility. Jenže věštit v horizontu třeba 23 let spalovacím motorům úplnou smrt je poměrně krátkozraké. A nejde jen o to, že zatím mají tyto plány jen některé země a momentálně můžeme jen velmi těžké říci, zda se vůbec i jejich ambice uskuteční.

Jakmile se ze zákazů stane trend, další státy se jistě přidají –třeba i Česko, které doposud v ochraně životního prostředí zaostává. Plánovaná nízkoemisní zóna třeba v Praze je v nedohlednu a průměrný věk automobilů u nás přesahuje 15 let, což ukazuje, že v provozu tu nejsou zrovna nejekologičtější vozy. Čechy zřejmě k zásadním krokům přinutí teprve až případná evropská regulace.

Vzestup hybridů

Smrt spalovacích motorů je ale naivní především z technického a praktického hlediska. Ačkoli je doba za 23 let opravdu vzdálená a můžeme jen těžko odhadovat, jaké pokroky v této lhůtě různé druhy pohonu učiní, spalovací motor nejspíš bude i nadále hrát důležitou roli. Ostatně, ukazují to i aktuální trendy – ačkoli automobilky začínají klást větší důraz na alternativní druhy pohonu, spalovací motor je jasně dominantní a nadále i bude.

Třeba švédská automobilka Volvo v minulém týdnu přišla s prohlášením, že od roku 2019 bude vyrábět pouze elektrifikovaná vozidla. To ale neznamená, že Volvo bude vyrábět jen elektromobily. To se nestane – i v roce 2019 budou mít elektromobily v nabídce Volva stále minoritní roli. Hlavní roli ale převezmou hybridní vozidla – to je právě to, co má Volvo na mysli onou plnou elektrifikací. Volvo tedy bude vyrábět hybridní auta a elektromobily, auta výhradně se spalovacím motorem se u něj stanou minulostí.

Tak to nakonec velmi pravděpodobně bude i v případě oněch zákazů vozů se spalovacím motorem. Přesné plány zatím vlastně v žádném z případů neznáme, ale nejspíš zůstanou hybridní vozidla přijatelným řešením. A to i kvůli tomu, že byť za 20 let jistě elektromobily učiní velký pokrok, kapacita baterií i jejich cena nejspíš nestihne klesnout tak zásadně, aby elektromobily nahradily běžné vozy i na dlouhých cestách.

Mimochodem, hybridní auta jsou v moderní automobilové historii stále docela mladá. Toyota nedávno oslavila 20 let od uvedení první generace modelu Prius, který se stal průkopníkem moderních hybridů. Tato technologie má před sebou tedy veliký potenciál rozvoje.

Rozvoj současné techniky

Myslí si to i odborníci z automobilového průmyslu. V něm čím dál častěji zaznívají hlasy, že elektrifikace a větší diverzifikace způsobů pohonu je nevyhnutelná av mnoha případech vlastně zcela logická. Jakási „cesta rozumu“ se ale mnohdy nehodí populistickým politikům, kteří mají auta za zlo.

„Paušální zákaz vznětových motorů ve jménu ekologie je z ekologického hlediska zavádějící,“ prohlásil před týdnem na akci Bosch Mobility Experience šéf německého gigantu a jednoho z největších subdodavatelů automobilového průmyslu Rolf Bulander.

Bulander i jeho kolegové následně hovořili i o tom, jak je vznětový díky své efektivitě nadále důležitý z hlediska snižování emisí CO2 a že je potřeba řešit jeho zdraví škodlivé emise, především pevné částice a oxidy dusíku. Ty jsou po skandálu Dieselgate velmi diskutovanou záležitostí a Bosch na akci ukázal prototypy vozů, které jsou připraveny plnit nové emisní normy zcela bez problémů.

„Politici by neměli našim inženýrům říkat, na jakém druhu pohonu by měli pracovat,“ dodal Bulander. Větší důraz na životní prostředí ale ukazuje například i to, že Bosch nebude podle Bulandera pracovat na vývoji spalovacích motorů, které by neměly filtry pevných částic. Ty již brzy budou povinné i u benzínových motorů, ne jen u dieselů.

Je tedy možné, že nový technický pokrok u spalovacích motorů nakonec přinese i zmírnění stávajících plánů na jejich zákazy. Každopádně, i když si to někteří lidé přejí, spalovací motor jen tak nezmizí.