Francii se chystá na ,macronomiku’. 120 tisíc úředníků doslouží, noví nepřijdou

Francii čeká po vítěství centristy Emmanuela Macrona zásadní lekce z hospodářské politiky. Některá média už dokonce mluví o takzvané macronomice (neplést s makroekonomikou).

Právě na ekonomických tématech stála z velké části Macronova předvolební kampaň. Na vrcholu hromady problémů, které bude muset nový francouzský prezident řešit, je vysoká nezaměstnanost. Ta dnes dosahuje úrovně deseti procent, přičemž v sousedním Německu jsou to necelá čtyři procenta.

Nejde přitom jen o celkový počet lidí bez práce. Ještě horší je situace u mladých do 25 let, kde je míra nezaměstnanosti 23,7 procenta. S výjimkou Itálie a Španělska jde v celoevropském srovnání o jedno z nejhorších čísel. Ostatně krátce po Macronově vítězství zaplavily v narážce na jeho nízký věk (39 let) sociální sítě vtipy, že jeho zvolení přinese práci alespoň jednomu mladému člověku.

Macron doufá, že s vyřešením tohoto problému mu pomůže reforma zákoníku práce. Ta by měla uvolnit rigidní trh práce například tím, že zaměstnavatelům zásadním způsobem rozváže ruce v přijímání nových pracovníků a propouštění těch starých.

Firmy by měly mít více prostoru i při vyjednávání přesčasů mezi nimi a zaměstnanci. To by jim alespoň částečně umožnilo zpružnit pětatřicetihodinový pracovní týden.

Už teď je jasné, že tady bude mít nový prezident potíže. Proti poslední reformě zákoníku práce z loňského roku Francouzi hlasitě protestovali. Macron chce přitom jako jedno z opatření prosadit zrušení 120 tisíc úřednických míst tím, že staré, odcházející úředníky už žádní mladší nenahradí.

Například Mezinárodní měnový fond odhaduje, že Francie nebude bez zásadní reformy pracovního trhu schopná dostat míru nezaměstnanosti pod 8,5 procenta. Macron už dříve uvedl, že chce dosáhnout toho, aby nezaměstnanost klesla na sedm procent.

Náznakem lepších zítřků je například podle britské BBC skutečnost, že tvorba nových pracovních míst ve Francii je dnes nejrychlejší za posledních více než deset let. Do karet Macronovi rovněž hraje to, že má na své straně nejsilnější odborový svaz v soukromém sektoru – CFDT.

Do pořádku chce dát nový prezident i veřejné finance. Plánuje tak škrty ve výdajích, které by v průběhu příštích pěti let měly přinést úsporu v celkové výši 60 miliard eur. Rovněž slibuje, že Francie za jeho úřadování dodrží schodkový limit eurozóny, jenž činí tři procenta HDP. Zároveň by ale rád poskytl na podporu ekonomiky 50 miliard eur. Tyto peníze by se pak měly využít na rekvalifikace nezaměstnaných a na přechod k „zelenému“ hospodářství.

Média tak mluví o tom, že Macron chce ve Francii vyzkoušet skandinávský model hospodářství, v němž se snoubí na jedné straně přísná fiskální disciplína a zároveň štědré veřejné výdaje.

Renomovaný poradce

Celý Macronův hospodářský program přitom nese rukopis 65letého ekonoma Jeana Pisaniho-Ferryho. Ten se dlouhodobě zasazuje o to, aby na jedné straně existoval silný sociální stát poskytující ochranu svým občanům a na druhé stále platilo přísné dodržování tržních principů.

Pisani-Ferry se do týmu Macronových ekonomických poradců, kam se řadí i expert na trh práce a blízký Macronův přítel ze studentských let Marc Ferraci, připojil letos v lednu. Média jim přezdívají „ekonomové z Rotondy“, a to podle známé pařížské restaurace, kam si Macron po vítězství v prvním kole prezidentských voleb sezval na oslavu své blízké.

Pisani-Ferry přináší do týmu Macronových poradců nejen potřebnou senioritu, ale především mezinárodní renomé.

Stál například u vzniku vlivného evropského think tanku Bruegel. Například bývalý guvernér Evropské centrální banky Jean- -Claude Trichet prohlásil, že obdivuje, jak rychle se mu povedlo vybudovat mezinárodní reputaci tohoto think tanku. Vedle toho Pisani-Ferry řídil vládní institut France Stratégie či působil jako poradce tehdejšího ministra financí Dominiqua Strausse-Kahna.