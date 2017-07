Frank Underwood táhne videopůjčovnu z USA stále výš. Netflix dohání HBO

LOS GATOS (USA) Americké internetové videopůjčovně a televizi Netflix přibylo v dubnu, květnu a červnu 5,2 milionu předplatitelů z celého světa. To bylo více, než odhadovali analytici. Vzrostly i příjmy a zisk, diváky přitáhlo mimo jiné uvedení originální show 13 Reasons Why (13 důvodů proč) a nová řada seriálu Dům z karet, který je populární i v Česku. Hlavní postavou je americký politik Frank Underwood, kterého ztvárnil slavný herec Kevin Spacey.

Akcie firmy, která čtvrtletní výsledky oznámila po pondělním uzavření burzy, zaznamenaly po závěrečném zazvonění zvonku devítiprocentní zisk, když jedna akcie stála 176,2 dolaru. Netflixu se již v dubnu podařilo dosáhnout důležité hranice 100 milionů předplatitelů.

Příjmy se kalifornskému podniku ve čtvrtletí zvýšily o 32,3 procenta na 2,79 miliardy dolarů. Čistý zisk meziročně vzrostl na 65,6 milionu dolarů z 40,8 miliardy.

Netflix zahájil činnost v roce 2007. Od té doby expandoval do celého světa, nejprve do Kanady, poté do Latinské Ameriky, Evropy, Austrálie, na Nový Zéland a do Japonska. Služba je přístupná prakticky na jakémkoli zařízení, které má připojení k internetu, včetně osobních počítačů, tabletů, chytrých telefonů, chytrých televizí a herních konzol.

Firma vyrábí i vlastní pořady jako je právě Dům z karet. Letos chce za vlastní programy utratit šest miliard dolarů. Netflix má stále prostor na to, aby dohnala HBO, oblíbenou placenou televizi, která mu slouží jako model. HBO má po celém světě 134 milionu předplatitelů, včetně těch, kteří nepoužívají pouze internetové služby.