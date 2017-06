Google dostal pokutu 2,4 miliardy eur. Vyhledával vlastní produkty

10 NEJVĚTŠÍCH POKUT OD EVROPSKÉ KOMISE Jde o postihy udělené za porušování pravidel hospodářské soutěže (řazeno podle výše pokuty po případném snížení soudem) 2,93 miliardy eur - červenec 2016 - společnosti MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco a DAF za kartelovou dohodu velkých výrobců nákladních automobilů. Pokuta se netýkala MAN, který věc oznámil.

2,42 miliardy eur - červen 2017 - americký internetový gigant Google za zneužití dominantního postavení na trhu. Ve svém vyhledávači podle komise zvýhodňoval jiný vlastní produkt, a to službu pro porovnávání obchodních nabídek.

1,41 miliardy eur - prosinec 2012 - sedmi mezinárodním skupinám firem, včetně Philips a LG Electronics , kvůli kartelu v oblasti katodových zářivek mezi lety 1996 a 2006.

1,31 miliardy eur - prosinec 2013 (původně 1,71 miliardy eur) - britské Royal Bank of Scotland (RBS), americkým Citigroup a JPMorgan, německé Deutsche Bank, francouzské Société Générale a makléřské firmě RP Martin za manipulace s londýnskou úrokovou sazbou LIBOR a její obdobou pro eurozónu EURIBOR.

1,18 miliardy eur - listopad 2008 - výrobcům autoskel (firmy Pilkington, Soliver, Asahi a Saint-Gobain ) za kartel v letech 1998 až 2003, kdy se mimo jiné domlouvaly na cenách.

1,06 miliardy eur - květen 2009 - americkému výrobci počítačových čipů Intel za to, že poskytoval výrobcům počítačů slevy za to, že omezovali používání čipů konkurenčního výrobce Advanced Micro Devices ; pokuta potvrzena v roce 2014.

953,3 milionu eur - březen 2014 - pěti společnostem z EU a Japonska za účast na kartelu na trhu s automobilovými ložisky v letech 2004 až 2011.

860 milionů eur - únor 2008 (původně 899 milionů eur) - americká softwarová společnost Microsoft za zneužívání dominantního postavení na trhu (firma podle EK dostatečně nezpřístupnila informace o svých produktech rivalům, respektive jim za přístup k těmto technickým informacím účtovala neodůvodněně vysoké licenční poplatky.

832,4 milionu eur (původně 992 milionů) - únor 2007 - pěti firmám ( ThyssenKrupp, Otis, Kone, Schindler a Mitsubishi Electric ) za kartel při výrobě výtahů v letech 1995 až 2004.

790,5 milionu eur - listopad 2001 - osmi evropským a japonským výrobcům vitamínů za kartelové dohody v období září 1989 až únor 1999.