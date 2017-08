Hurikán Harvey bude mít zřejmě jen minimální dopad na ekonomiku USA

NEW YORK Hurikán Harvey způsobil zkázu, která bude vyžadovat rozsáhlou obnovu. Podle analytiků však není třeba se obávat, že by přírodní katastrofa vykolejila americkou ekonomiku. Řádění hurikánu sice ve třetím čtvrtletí zřejmě mírně sníží hrubý domácí produkt USA. Podle ekonomů se však v případě přírodních neštěstí běžně stává, že veškeré negativní dopady vykompenzují v dalších čtvrtletích práce na obnově poničených míst, píše list The Wall Street Journal (WSJ).

Hlavní ekonom konzultační společnosti RSM Joe Brusuelas očekává, že Harvey sníží ve třetím čtvrtletí hrubý domácí produkt o 0,2 procentního bodu. Ekonom Citigroup Andrew Hollehorst je ještě optimističtější a domnívá se, že HDP se kvůli hurikánu sníží jen o 0,1 procenta.



„Hurikán Harvey je národní tragédií, ale dopad na národní ekonomiku bude minimální,“ uvedl ekonom analytické firmy Capital Economics Paul Ashworth.

Ekonom Moody’s Analytics Adam Kamins odhaduje, že škody v jihovýchodním Texasu dosáhnou 75 miliard USD (1,6 bilionu Kč). Harvey by tak byl jedním z nejničivějších hurikánů za několik posledních desetiletí. Nicméně škody zřejmě budou nižší než ty způsobené přírodními katastrofami v roce 2005. Škody po řádění hurikánů Katrina a Rita v srpnu a září roku 2005 dosáhly až 184 miliard dolarů. Tehdejší ředitel Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO) Douglas Holtz-Eakin však již v říjnu 2005 uvedl, že hospodářství to poškodilo jen krátkodobě.

Hurikán se promítne i do dalších hospodářských statistik

Hurikán určitě způsobí obrovské škody Houstonu, důležité metropoli, jejíž aktivita má výrazný dopad i na širší ekonomiku. Na celkovém hrubém domácím produktu Spojených států se podílí 2,8 procenty, na zahájené bytové výstavbě 3,5 procenty a maloobchodních tržbách 2,6 procenty, uvedla banka Morgan Stanley. Přerušení těžby ropy a provozu přístavů bude mít zřejmě také dopad na celkovou ekonomickou aktivitu.



Podle ekonomů se hurikán zřejmě promítne i do dalších hospodářských statistik. Ashworth odhaduje, že počet žadatelů o podporu v nezaměstnanosti v příštích týdnech stoupne o 20.000 až 30.000. Podobný trend nastal po řádění hurikánu Katrina. Mírný negativní dopad zřejmě bude mít hurikán tento a příští měsíc také na údaje o maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě, dodal.

Na základě toho, co je doposud známé, však ekonomika podle analytiků pocítí újmu jen krátkodobě. Zvlášť znepokojeni se nezdají být ani investoři do akcií. Index Standard & Poor’s 500 od začátku tohoto týdne zatím stoupl o 0,1 procenta.