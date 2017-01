Hejtmanka oživuje protažení metra do středních Čech. Jezdilo by po povrchu

Jde o ideu starou minimálně šest let. Je však závislá mimo jiné na stavbě metra D, která čelí řadě potíží včetně výkupu pozemků.



Odvážnou myšlenku po letech znovu zdvihla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Podle ní by prodloužení nové trasy D do Jesenice bylo jednodušší než vést do této obce tramvajovou trať, jak o tom uvažovalo bývalé vedení kraje.

O protažení metra do středních Čech hovořila při nedávném setkání hejtmanky s ředitelem pražského dopravního podniku. „Byl to jenom návrh. Nemáme k tomu žádné projekty, nemáme vyčíslení nákladů, nic. Jenom jsme se dohodli na tom, že o tom budeme uvažovat a že vytvoříme pracovní skupinu, kde budeme jak my, tak hlavní město Praha, a budeme se o tom bavit, zda je to schůdné,“ uvedla Pokorná Jermanová.

Pro politické vedení metropole ale není metro do Jesenice prioritou.



„Toto prohlášení je velmi populistické. Nebývalo zvykem se nejprve vyjadřovat do médií, a potom začít řešit, zda to vůbec jde. V tuto chvíli je pro mne absolutní prioritou začít stavět metro pro Pražany a co nejdříve napojit letiště kolejovou dopravou na centrum Prahy,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).



Nové metro D má odlehčit trase C a propojit sídliště na jihu Prahy s centrem města. Trasa má vést kolem krčského nádraží a Thomayerovy nemocnice přes Nové Dvory do Písnice. Odtud by podle nového vedení kraje mohla být protažena po povrchu až do Jesenice.



Podle hejtmanky se ukazuje, že kombinace podzemní a nadzemní dopravy je možná, osvědčilo se to například v Mnichově. Je ale také třeba zjistit, zda by u Jesenice mohlo vzniknout záchytné parkoviště. Výhodou projektu by bylo mimo jiné napojení metra na Pražský okruh, který vede kolem Jesenice.

Doprava z Jesenice do Prahy je dlouhodobě velmi komplikovaná. Na silnici od Benešova do Vestce se v dopravních špičkách vytvářejí kolony vozidel, v nichž často uvíznou i autobusy vezoucí děti do školy a lidi do zaměstnání.