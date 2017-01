Hospody a spol. utržily o 10 miliard víc než před rokem. Babiš: Dříve je nepřiznaly

ÚČTENKOVÁ REVOLUCE Elektronická evidence tržeb povinně začala loni 1. prosince pro hotely a restaurace .

. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků .



a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že . Po hotelech a restauracích se od 1. března do EET zapojí maloobchodní a velkoobchodní firmy , což se dotkne odhadem asi 250 tisíc subjektů .

do EET zapojí , což se dotkne odhadem asi . Pak přijde řada i na další podnikatele. Stánkový prodej občerstvení bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, například na festivalech, se do evidence zapojí od března 2018, stejně jako prodej na farmářských trzích nebo služby účetních, advokátů i lékařů.



bez zázemí pro hosty ve formě stolů a židlí, například na festivalech, se do evidence zapojí od března 2018, stejně jako nebo služby účetních, advokátů i lékařů. Od června 2018 se do systému zapojí například kadeřnice, vybraní řemeslníci, opraváři domácích spotřebičů nebo astrologové.