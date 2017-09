Hotely měly rekordní léto, očekávají silný i podzim. Růst táhnou turisté z Asie

PRAHA Letní sezona byla pro hotely rekordní, zejména pro ty pražské. Velký podíl na tom má pozitivní vývoj ekonomiky, nové letecké linky z Asie do Prahy či vnímání české metropole jako bezpečné destinace. Vyplývá to z ankety mezi hoteliéry. Očekávají i silný podzim.

„Důvodem je příznivá ekonomická situace v Česku i ve světě, rostoucí zájem českých klientů a paradoxně pozitivní dopad celkově nepříznivé bezpečnostní situace ve světě. Praha je totiž vnímána jako jedna z bezpečných evropských metropolí,“ uvedl odborník na hotelnictví PwC ČR Jan Musil. Na druhou stranu se podle něj ale v Praze nekonaly žádné akce typu hokejové mistrovství světa. Nelze proto úplně srovnávat poslední roky, dodal.



Počet hostů v českých hotelech v červnu a červenci stoupl o téměř desetinu meziročně. Nejvíc se dařilo čtyřhvězdičkovým hotelům, do kterých přijelo o 11 procent víc hostů. Návštěvnost pětihvězdičkových hotelů se zvýšila o 10,4 procenta, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu.

Podle ředitele Vienna House Czech Republic Klause Pilze bylo léto z hlediska obsazenosti hotelů rekordní, zejména v Praze. Největší nárůst turistů byl z USA a Velké Británie. „Od počátku roku 2017 a i v průběhu léta zaznamenáváme ve Vienna House CR enormní zájem o ubytování zejména zahraničních hostů v Praze, Plzni či Karlových Varech. V rámci prognózy na následující měsíce očekáváme, že tento trend bude nadále pokračovat,“ uvedl Pilz.

Tržby pražského hotelu Olympik za léto jsou vyšší o zhruba deset procent. „Mohly být ještě vyšší, ale negativně se projevuje kurz koruny k euru, který je o zhruba jednu korunu nižší než v roce 2016. Jako kladný faktor hodnotím významné navýšení ceny za pokoj,“ uvedl ředitel hotelu Vlastislav Šos.

Obsazenost Accor hotels se v letních měsících pohybovala okolo 95 procent a výrazně se zvýšily průměrné ceny ubytování. „Toto léto se skutečně vydařilo. Ostatně velmi slibně vypadá i podzim, očekáváme, že i konec roku bude velmi příznivý, a jak obsazenost, tak i průměrná cena budou vyšší než v loňském roce,“ řekla obchodní manažerka Aneta Kubalová.

„Velkým trendem je zájem asijské klientely o Prahu, díky kterému vznikají i nové letecké linky do české metropole z velkých čínských měst. Stále větší rozmach zažívá v pražských ubytovacích službách sdílená ekonomika,“ dodal Musil.

Praha má s Asií přímé letecké spojení do korejského Soulu a čínských Čcheng-tu, Pekingu a Šanghaje. Letecká společnost China Eastern Airlines zahájí na konci října přímé lety z Prahy do středočínského města Si-an. Vedení hlavního města také usiluje o zřízení přímé letecké linky mezi Prahou a Japonskem, a to do roku 2020.

Příjezdové turistice se letos daří. Podle nedávného odhadu agentury CzechTourism v hlavní letní sezoně stoupl počet zahraničních turistů zhruba o osm procent. Celkový počet ubytovaných turistů by tak mohl v hlavní sezoně činit 3,2 milionu.