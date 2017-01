Další souboj Sobotka vs. Babiš. Hraje se o hlídače železnic

Vývoj kolem jeho výběru ale pochybnosti přináší. Ministerstvo dopravy vypsalo na pozici předsedy otevřené výběrové řízení, z něhož jako nejvhodnější kandidát vyšel bývalý šéf Drážního úřadu Pavel Kodym.



Jenomže hlasy členů vlády za ČSSD Kodymovo jmenování zhatily a ministr Dan Ťok (za ANO) si od premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) vyslechl, že nemá nosit jména, na nichž není politická shoda. Neboli že má nechat plavat výběrové řízení, v němž rozhodovala praxe a kompetentnost, a vytáhnout novou nominaci, která bude hovět politickým zájmům.



Jenže v ten moment by reálně hrozilo, že s Českou republikou zahájí řízení Evropská komise, protože takhle se transparentní výběr nezávislého odborníka nedělá.

Ťok tak stanul před složitým úkolem. Na jedné straně nemá cenu nosit na vládu znovu jméno, s nímž se ČSSD nechce ztotožnit, na druhé straně se může těžko tvářit, že se soutěž na předsedu neodehrála, aniž by se vystavoval riziku, že šéfa dopravního regulátora vystaví zpochybňování ještě dřív, než vůbec nastoupí.

Nakonec problém vyřešil novým, zkráceným výběrovým řízením, ministerstvo ho vypsalo v pátek a adepti mají zhruba týden na to, aby posílali životopisy. Podmínky se nezměnily, takže se může klidně stát, že jako vítěz vzejde znovu Kodym.

Ministr dopravy Dan Ťok.

„Vypsali jsme nové výběrové řízení na regulátora v dopravě, soutěž bude zkrácená, aby mohla vláda co nejdříve rozhodnout o jmenování nového předsedy. Vyzýváme všechny experty, aby se přihlásili, tento důležitý úřad musí v České republice fungovat a nemá být politický,“ potvrdil LN ministr Ťok repete výběru.

V první soutěži se rozhodovalo mezi čtyřmi zájemci, na konci zůstali se stejným počtem bodů dva muži – Kodym a bývalý ředitel Českých drah Dalibor Zelený. Na první pohled jsou oba stejně vhodní, a kdyby Ťok odnesl kolegům do Strakovy akademie Zeleného jméno, šly by ruce zástupců ČSSD nahoru.

Jenomže Zelený se s Českými drahami dodnes soudí o to, že při odchodu nedostal sedmimilionový zlatý padák. Zelený byl šéfem půl roku, na pozici ho přivedl ministr Zdeněk Žák v době úřednické vlády bez politického mandátu, odvolal ho Antonín Prachař (za ANO).

Soudy zatím rozhodují proti Zelenému, protože konkurenční doložku o pohádkovém odchodném nikdy neschválila dozorčí rada, a nárok tudíž neexistuje. Hotovo ale ještě není, Zelený si podal dovolání, a tím pádem trvá střet zájmů. Bylo by tak velmi nešťastné, aby rozhodoval o sporech, v nichž České dráhy budou jedním z účastníků.

Pokud v novém zrychleném výběru Kodym obhájí, výrazně se zmenší prostor pro politikaření kolem obsazení pozice předsedy. Vysvětlit Evropské komisi, proč vláda nejmenovala někoho, kdo dvakrát uspěl v soutěži, by prakticky nebylo možné.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jak se nový regulátor oficiálně jmenuje, je přitom něco, co Brusel po České republice dlouhodobě chtěl. Tím, jak na železnici přibývá konkurence, se jeho existence stává téměř nevyhnutelná. Po republice je řada dotovaných tratí, na nichž jezdí vlaky Českých drah, jež se brání tomu, aby k sobě pustily i soukromníky.



Kde mají dotace smysl

Panuje obava, že cestující se ze státních vagonů přesunou do privátních, a ekonomika Českých drah se tím zhorší. Nový úřad tak bude třeba rozhodovat, jestli vůbec dává smysl, aby některé trasy byly dotované, když je o ně na trhu zájem.

V mezičase se do ringu politické dohody vypustil pokus, jestli by do čela úřadu mohl jeden stále aktivní politik z KDU-ČSL. O koho jde, Ťok prozradit nechtěl, má ale za to, že pokud dotyčný chce tuhle předsednickou pozici, nic mu nebrání přihlásit se do výběrového řízení a prokázat kvalifikaci.

Jmenování už nabralo skluz a mělo by se dokončit co nejrychleji – všechna ostatní místa v novém úřadu se obsazují podle služebního zákona, což znamená administrativně i časově náročná výběrová řízení. První případy zvládne od dubna nějaký čas kompetentní předseda řešit sám, ale záhy bude potřebovat svůj tým.