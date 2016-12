Mobilní fitko a stroj na peníze. Hra Pokémon Go vydělala stamiliony dolarů

Fenomén pokémonů neboli kapesních příšerek, které lidé chytají a následně cvičí, přitom ovládl svět už podruhé. Nejprve to bylo koncem 90. let, kdy šlo tyto animované bytosti lovit na obrazovkách herních konzolí Gameboy, odkud se později dostali pokémoni i na televizní obrazovky. Návrat fenoménu se pak uskutečnil letos v červenci, když americká společnost Niantic Lab vydala hru Pokémon Go.

Niantiku k tomu přitom stačila investice ve výši 30 milionů dolarů, které do společnosti vložily internetový gigant Google, The Pokemon Company a herní společnost Nintendo. Herní studio nechalo stamiliony nadšenců ve více než stovce zemí po celé zeměkouli toulat se ulicemi měst, parků a dalšími místy, aby zde pomocí mobilního telefonu, technologie GPS a kamery telefonů chytali tolik vytoužené a vzácné pokémony, včetně asi nejznámější žluté, myši podobné potvůrce jménem Pikachu (čti Pikaču).

Stroj na peníze

Zájem o hru byl přitom obrovský a ­do teď ji hrají stovky milionů lidí. Například do října byla hra stažena na více než 550 milionech mobilních zařízení po celém světě.

Jedinou hrou, která ji dokázala překonat, co se počtu stažení týče, byla ta o slavném instalatérovi Super Mario Run. Tu si během prvních čtyř dní od vydání 15. ­prosince stáhlo 40 milionů lidí. I tady byl ale rozdíl. Zatímco Mario byl dostupný ke stažení ve 140 státech, pokémoni byli zpočátku k mání jen ve třech zemích.

I když je samotná hra ke stažení zdarma, jde o obří stroj na peníze. Ve hře lze totiž kupovat předměty, které hráčům ulehčují hraní a ­dávají jim oproti soupeřům lehkou konkurenční výhodu. Podle serveru Thinkgaming.com činí denní tržba Pokémon Go asi 1,641­milionu dolarů. Ostatně hře se povedlo dosáhnout astronomických tržeb 600 milionů dolarů už po 90ti ­dnech od vydání, což z ní učinilo vůbec nejrychleji rostoucí herní titul.

Hra umí z hráčů peníze snadno vytáhnout. Například mezi 18. a ­22. listopadem vydělala celkem deset milionů dolarů. Během speciální halloweenské akce, kdy byli hráči motivováni k nákupu předmětů zdvojnásobením získaných odměn, vzrostly tržby mezi 25. a 29. listopadem na více než dvojnásobek – 23 milionů dolarů.

Hubneme s pokémony

Jestli se hernímu studiu něco skutečně povedlo, tak zvednout lidi z ­pohovky bez ohledu na jejich věk. Nejeden hráč se tak chlubí, že spojil hraní a hubnutí v jednu aktivitu. V prosinci vývojáři z Niantiku oznámili, že hráči nachodili celkem 8,7 miliardy kilometrů, což je, asi jako kdyby člověk 200tisíckrát obešel zeměkouli – jde o vzdálenost větší než mezi Sluncem a trpasličí planetou Pluto. Jen pro ilustraci, do září hráči ušli při honbě za pokémony asi 4,6 miliardy kilometrů.

Například podle britské společnosti Clinic Compare muž, který hraje denně alespoň 43 minut, chodí a uloví kolem 22 pokémonů, shodí za necelých 14 dní hraní jednu libru (asi 0,45 kilogramu). Ostatně hra se už dostala i ­na Apple Watch od stejnojmenné společnosti, kde dokonce ukazuje, kolik kalorií hráč při chytání pokémonů spálil.

Jenže „fitness efekt“ hry časem vyprchá. Tvrdí to alespoň studie Harvardovy univerzity, kterou před několika týdny publikoval The British Medical Journal. Vědci sledovali fyzickou aktivitu 1182 Američanů ve věku od 18­ do 35 let, kdy asi 560 z nich hrálo hru Pokémon Go. Vědci srovnávali jejich aktivitu měsíc před stažením hry a pak šest týdnů poté, co hru nainstalovali.

Před stažením hry ušly obě skupiny přibližně stejný počet kroků. Jakmile začali účastníci hrát, zvýšila se jejich denní aktivita v průměru o 955 kroků denně. Pokémon Go tedy opravdu zvýšil fyzickou aktivitu lidí, jenže ne nadlouho.

Studie ukázala, že se počet kroků hráčské skupiny vrátil na původní úroveň do šesti týdnů. Důvodem bylo, že někteří z nich přestali Pokémon Go hrát, zatímco jiní prostě snížili čas hraní, a tak podnikli méně kroků.

Rozšířená realita

Ještě jednu věc hra a její tvůrci dokázali – totiž že spojení skutečného světa s tím virtuálním, takzvaná rozšířená realita, je jednou z­ cest, kudy se bude budoucnost technologií ubírat.

Potenciál je dokonce větší než pro trh s virtuální realitou. Například podle studie Markets and Markets by trh s virtuální realitou měl do roku 2022 dosáhnout 33,9­ miliardy dolarů (v přepočtu zhruba 823,2 miliardy korun), což představuje roční míru růstu 57,8­procenta. Zařízení i software pro rozšířenou realitu přitom čeká složená roční míra růstu 75,7 procenta, takže roku 2022 má objem trhu dosáhnout 117,4 miliardy dolarů.