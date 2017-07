Levitující kapsle ve vakuu. Test vlaku budoucnosti byl ‚naprostý úspěch‘

Ačkoliv Hyperloop One oznámila úspěch ve středu, samotná zkouška systémů proběhla již v květnu letošního roku. Vývojáři však potřebovali čas na kontrolu a analýzu všech výstupů, proto úspěšnost test ohlásili až dva měsíce poté. Podle společnosti proběhl test bez komplikací a byl „obrovským úspěchem.“



Myšlenku Hyperloopu, tedy cestování uvnitř kapsle v nízkotlakovém potrubí, představil miliardář Elon Musk v roce 2013. Podle Muska by mohly kapsle dosahovat rychlosti až 1200 km/h. Od té doby se rozvojem konceptu začalo zabývat několik společností.

Test firmy Hyperloop One se uskutečnil na speciální trati, která vypadá jako potrubí o průměru tří metrů a je dlouhá půl kilometru. Uvnitř trubice je téměř vakuum, které umožňuje daleko rychlejší pohyb bez tření za dodání minimálního množství energie.

Podle hlavního inženýra projektu Joshe Giegela však nešlo v tomto testu o rychlost. „Šlo nám o poskládání všech dílků,“ uvedl pro magazíN Wired. Podle něj jde o první fázi projektu, v další se budou snažit překonat v potrubí rychlost 400 km/h.

VIDEO: Hyperloop při testování Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Společnost také poprvé ukázala, jak v budoucnu budou vypadat vozy, respektive dopravní kapsle, kterými budou dopravováni cestující i náklady. Kapsle je vytvořena z hliníku a uhlíkových vláken a měří osm metrů na délku.

Spoluzakladatel společnosti Hyperloop One Shervin Pishevar ve středu na televizi CBS uvedl, že jde o úspěch. „Chtěli jsme světu ukázat, že to funguje. Hyperloop je reálná a je to první velký hyperloop na světě,“ řekl Pishevar. „Bude to ta nejbezpečnější, nejčistší způsob dopravy na světě.“