IKEA nábytek bude k mání i na Amazonu. Švédové chtějí obsadit prodejní weby

Testování by mělo začít v příštím roce. Znamenalo by to, že zákazníci firmy by si mohli koupit nábytek a další bytové zařízení od IKEA v obchodech jako Amazon či čínský Alibaba. Amazon již uvedl, že plánuje nabízet i nábytek.



Lööf však zatím nepřiblížil, jaké společnosti by mohly nábytek IKEA prodávat, a dodal, že firma zatím nepodepsala žádnou dohodu.

IKEA je známá tím, že její obchody vypadají jako sklady. Firma nedávno přistoupila k restrukturalizaci, která dala maloobchodním pobočkám více svobody. Zavedla nový formát menšího obchodu a posiluje integraci obchodů a internetu, aby se přizpůsobila novým způsobům nakupování. Švédská firma zatím nikdy neprodávala své zboží prostřednictvím další firmy.

Ve fiskálním roce do srpna 2016 tržby z internetového prodeje IKEA Group stouply o 30 procent na 1,4 miliardy eur (36,8 miliardy korun). Na celkových tržbách firmy však měly podíl pouze sedm procent.