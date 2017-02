IKEA vytvoří pracovní místa pro uprchlíky. Budou vyrábět koberce i textil

„Situace v Sýrii je jednou z hlavních tragédií naší doby,“ řekl pro CNN šéf společnosti IKEA Jesper Brodin. „Jordánsko na sebe vzalo ohromnou zodpovědnost, když ubytovalo uprchlíky. My jsme se rozhodli podívat na to, jak by IKEA mohla být nápomocná.“

IKEA je podle jejího vedení v kontaktu s lokálními organizacemi, které se zabývají problémy žen a spolupracují na vybudování a zahájení projektu. Podle serveru The Independent budou produkty prodávány do dalších zemí na Blízkém východě.

Jordánsko podle OSN přijalo již přes 650 tisíc uprchlíků ze Sýrie. Jordánská vláda zároveň v minulém roce oznámila, že vydá na dvě stě tisíc pracovních povolení pro syrské uprchlíky, aby mohli legálně pracovat společně s Jordánci.



Lepší přístřešek - společnost IKEA navrhla přístřešek pro uprchlíky

Není to poprvé, co IKEA pomáhá při řešení následků války v Sýrii. Firma získala cenu v soutěži Beazley o design roku, když navrhla ve spolupráci s OSN rozebíratelný přísřešek pro uprchlíky. V současnosti jsou používané v uprchlických táborech v Evropě.

Reakce na Trumpa

Iniciativa IKEA na vytvoření pracovních míst v Jordánsku vznikla ještě před podepsáním příkazu prezidenta Trumpa, který na 90 dní pozastavuje imigraci ze sedmi muslimských zemí.

Společnost však na Trumpovo rozhodnutí reagovala a nabídla všem zaměstnancům právní i psychologickou pomoc zdarma v případě, že by se někdo z jejich rodin narazil na problémy spojené s omezením.

„Hodnoty, které v IKEA zastáváme, ukazují, že vedení jedná a stojí za tím, čemu věříme. Proto jsme ohodláni pokračovat v obraně důstojnosti a práv všech,“ napsal v dopise zaměstnacům zveřejněném na webu IKEA šéf americké sekce společnosti Lars Petersson