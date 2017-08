Indonésie zbrojí ruskými stíhačkami Suchoj. Nakoupí je za miliardu dolarů

JAKARTA Indonésie koupí v Rusku jedenáct ruských bojových letounů Suchoj SU-35 v hodnotě 1,14 miliardy dolarů, což je v přepočtu 25,3 miliardy korun. Uhradí je jak finančními prostředky, tak dodávkami komodit až do výše 570 milionů dolarů, uvedla agentura Reuters.

Dodávky letounů z Ruska by měly být zahájeny do dvou let. O složení dodávek ještě obě strany jednají, nicméně dříve zaznělo, že by měly zahrnovat palmový olej, čaj a kávu.



Na finalizaci dohody pracuje ruský státní konglomerát Rostec a indonéská obchodní společnost PT Perusahaan Perdangangan Indonesia.

Indonésie, která vloni vykázala v obchodu s Ruskem přebytek 411 milionů dolarů, má kromě jiného zájem na rozšíření bilaterální spolupráce v turistice, vzdělávání, energetice, technologiích a letectví.