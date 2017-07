Inspekce našla v sušeném ovoci z Číny pesticidy, musí zmizet z regálů

Nevyhovující vzorek inspektoři odebrali v pražské provozovně společnosti Diana Company, která je i dovozcem potraviny do České republiky. Inspekce firmě nařídila, aby informovala všechny své odběratele a zajistila stažení závadné šarže z trhu.



Inspekce zároveň s dovozcem zahájí správní řízení o uložení pokuty. Kromě 161 odběratelů v ČR má podle inspekce firma i deset odběratelů v Rakousku a Maďarsku.



Potravina stažená z prodeje má název GOJI GRADE A - sušené ovoce jednodruhové, označené dobou minimální trvanlivosti do 7. 10. 2018, označení šarže: LOT: PFT16080, dodavatel: QINGDAO PERFECT IMPORT & EXPORT CO. LTD, ROOM 2201, UNIT 2, BUILDING 3, NO.7B SHANDONG ROAD, QINGDAO, Čína.

Carbofuran byl používán jako silný insekticid a pro nežádoucí účinky jej EU od roku 2008 zakázala.