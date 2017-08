Inspirace v Izraeli: digitální oko zakročí v pražském metru proti teroru i zlodějům

PRAHA Čtyři dny sledoval v Izraeli šéf pražského dopravního podniku, jak precizně se země chrání hrozbám v autobusech či podzemní dráze. Jeden vůz v Tel Avivu snímá i pět kamer naráz. Důležitou inspiraci si Martin Gillar odvezl i do českého hlavního města, které připravuje silnější zabezpečení metra.

Do Izraele, trvale ohroženého terorem, se vypravil v rámci mise pražské primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v posledním červencovém týdnu. V metropoli Tel Avivu navštívil hned několik dohledových center hromadné dopravy.

„Zajímal jsem se hlavně o pokročilou analýzu videozáznamu. Zachycené krizové situace nevyhodnocuje člověk, ale chytrý software na základě nastavených algoritmů. A ihned upozorní příslušné bezpečnostní složky. V Izraeli jsou v tomto opravdu daleko,“ popisuje Martin Gillar.

Příklad: když někdo opustí na nástupišti kufr, digitální oko jej zaměří, vyhodnotí a předá informaci policii, která může zasáhnout. Je to zpravidla rychlejší, než když si podezřelého zavazadla všimne dozorčí ve stanici nebo až kolemjdoucí zavolá na linku 158. Rozeznat umí i jiné druhy podezřelého chování typického například pro teroristy.



Inspiraci z cesty do Izraele – kde lidé často dobrovolně obětují soukromí kvůli ochraně svých životů – plánuje šéf dopravního podniku využít také v Praze. Na konci roku začnou v pěti vybraných stanicích metra dohlížet na cestující stávající kamery ve spojení s hodnotícím systém. Jeho pozornost se ale netýká jen případného teroru, ale třeba i relativně banálních situací.

„Software nás okamžitě upozorní například na to, že se cestující dostal do prostoru, kde by se pohybovat neměl – třeba na hranu nástupiště metra. Rozpoznat by měl i kapsáře, když se rozběhne proti proudu cestujících,“ líčí Gillar. Na systém by měl dohlížet bezpečnostní dispečink v Hostivaři.

Dopravní podnik nyní čeká výběr firmy, která chytrý software Praze dodá. Náklady na pilotní projekt se budou zřejmě pohybovat „jen“ v řádech milionů korun, protože dopravní podnik využije stávající kamery, které už na třech linkách metra má. Utrácet tedy bude za software a zaškolení zaměstnanců.

Pilotní provoz se má týkat stanic Hlavní nádraží, Pražského povstání, Náměstí Republiky, Florenc a Smíchovské nádraží.

Poznatky získané na izraelské misi si chválí i pražská primátorka. „Z pohledu bezpečnosti je ochrana hromadné dopravy naprosto zásadní, a proto jsem ráda, že jsme se mohli inspirovat právě v Tel Avivu, který je v tomto ohledu velmi pokrokový,“ říká Adriana Krnáčová.



Strategie hlavního města je taková, že by se postupně měly propojovat bezpečnostní systémy Prahy a dopravního podniku. Úrovně, která by se měla blížit Izraeli, chce česká metropole dosáhnout do roku 2020.

Návštěva z pražského magistrátu se mezi 23. a 26. červencem se kromě bezpečnostních otázek v hromadné dopravě zajímala také o další chytrá řešení pro město. Proto kromě Krnáčové a Gillara navštívil Izrael i Michal Fišer, předseda představenstva městské společnosti Operátor ICT, a Daniel Barták, který na magistrátu vede krizový management.

„Izrael je jedním z tahounů v oblasti Smart City a je velmi úspěšný při uvádění konkrétních projektů do praxe,“ popsala Krnáčová.



Zástupci Prahy se mimo jiné zúčastnili fóra pořádaného Izraelsko-českou obchodní komorou. Potkali se tam s firmami, které mají v portfoliu zejména agendu takzvaných chytrých měst.

Zaujala je například prezentace, která se týkala navigace na volná parkovací místa prostřednictvím mobilní aplikace a využívající městský kamerový systém.V budoucnu by podobného systému mohla využívat i Praha.