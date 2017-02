Internet mohl být dávno bezpečnější, míní odborník na kyberbezpečnost

LN: Jsou vládami sponzorované útoky na vyšší úrovni, než s čím se běžný uživatel setká? Je to něco, před čím člověka neuchrání ani ten nejlepší bezpečnostní program?

Existují tři úrovně útoků. První a nejnižší tvoří kyberzločin, který všichni známe. Masové kampaně cílící na bankovní údaje, e-maily a podobně, kterým se opatrný člověk dokáže ubránit. Střední úroveň už není jen jednoduchý phishing, jsou to sofistikovanější kampaně, které vede někdo, kdo moc dobře ví, co dělá, a často si i záměrně vybírá svou oběť.

Tato kategorie je teď na vzestupu a vyžaduje, aby jednotlivé země více spolupracovaly a sdílely informace. Tady už nějaký firewall nestačí. A pak tu máme tu nejvyšší úroveň. To jsou kampaně, které trvají týdny a měsíce, jako obléhání hradu. Mohou být sponzorovány vládami, stejně jako teroristickými organizacemi nebo kýmkoliv jiným, kdo za ně zaplatí. Tady už současné technologie opravdu nestačí. Je zapotřebí těch nejlepších lidských kapacit a úzké spolupráce institucí a států – a ani to zdaleka nezaručuje úspěch.

LN: Sdílení informací už zde padlo tolikrát, že to zní až nábožně.

Sdílení informací je totiž to nejdůležitější. Když se podíváte na útoky, používají opakovaně tytéž vzorce a triky. Když to budeme navzájem sdílet, nikdo už nebude moci použít stejnou strategii znovu. Říkám to všude, kudy chodím. Sdílení informací na všech úrovních, mezi organizacemi, sektory a­národy, je nejdůležitější část kybernetické ochrany. Když někdo zaútočí na elektrárnu, banku, kohokoliv, vědí o­tom jiné elektrárny nebo banky? Dnes informace o vlastním napadení každý tají. Přitom jak by to ostatním pomohlo a kolika škodám by to zabránilo.

LN: Jak často se na Izrael útočí? Každý den, každou hodinu?

Nonstop. Ale v tom se nelišíme od jiných zemí. Většina útoků jsou nejnižší úrovně. Každou hodinu k nim ale přibudou útoky střední a nejvyšší úrovně.