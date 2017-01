LN: Letos se konají parlamentní volby. ČNB může načasováním rozhodnutí opustit kurzový závazek na úrovni 27 korun za euro náladu voličů ovlivnit. Měla vůbec ČNB někdy větší možnost ovlivnit vnitropolitický vývoj, než je tomu právě nyní?

Vazba mezi centrální bankou a politikou je u nás velmi slabá. Je to dokonce jeden ze základních znaků naší ekonomiky. Politická vyjádření, změny politických nálad či změny vlád nemají na rozhodování ČNB prakticky žádný vliv. A to je dobře.



LN: Načasování opuštění intervencí proti koruně ale přece může ovlivnit náladu spotřebitelů-voličů. Budou si toho moci více koupit, posílí-li koruna a zlevní tak dovolené či zboží.

Snahy zneužít měnovou politiku v politickém boji určitě existují . U nás se to ale zatím děje minimálně; běžná politika nemá na tu měnovou prakticky žádný vliv. Pokud si přečtete zápisy z našich zasedání, téměř nenarazíte na to, že bychom diskutovali běžnou domácí politickou pěnu dní. Pokud chce někdo vyvozovat závěry z každodenní politiky pro tu měnovou, tak hledá něco, co není. Navíc opuštění kurzového závazku je přece zpřísněním měnové politiky, utahováním opratí, ne uvolňováním.



LN: Jistě, ale už při jejich začátku lidé vnímali intervence jako újmu, tedy že jim podraží dovolená či výrobky z ciziny...

To ale byla politická interpretace, která byla z ekonomického úhlu pohledu chybná, až lživá. Kurzový závazek znamenal naopak uvolnění měnových podmínek s cílem dostat další peníze do ekonomiky, to bylo šlapání na plyn. Mimochodem že jde o zpřísnění podmínek, tvrdili odboráři, kteří se ale přes dvacet let skoro ve všem systematicky mýlí. Ve skutečnosti kurzový závazek zafungoval, jak měl. Zvýšila se poptávka domácností, investiční poptávka podniků i exporty.



LN: Je možné, že právě předvolební sliby v podobě finančních výdajů vlády mohou ČNB přimět k úvahám o odložení termínu ukončení intervencí, jak naznačují někteří ekonomové?

Vy se vlastně ptáte na to, jestli může volební cyklus ovlivnit rozhodování rady ČNB v první polovině roku 2017. Stejně jako v minulosti to naše rozhodování vůbec neovlivní. Existují ekonomiky, například turecká, kde když něco řekne prezident, tak to má okamžitý vliv na měnu daného státu a na trhy. U nás ale nic takového naštěstí téměř neznáme. Kurzem hýbou prohlášení členů bankovní rady, ne politiků. Že ale někdo bude chtít naše měnové rozhodnutí nějak politicky zneužít, to vyloučit nemůžu.