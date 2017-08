Investor Uberu žaluje klíčovou osobu firmy aneb Kalanick má další trable

SAN FRANCISCO Bitva mezi bývalým ředitelem alternativní taxislužby Uber Travisem Kalanickem a jedním z největších akcionářů Benchmark Capital eskaluje. Společnost Kalanicka obvinila z podvodu a požaduje, aby odešel z představenstva společnosti Uber, napsal server listu Financial Times.

Kalanick byl koncem června investory donucen odstoupit z funkce generálního ředitele podniku. V žalobě, kterou soud obdržel ve čtvrtek, společnost Benchmark Kalanicka viní, že loni zadržoval řadu stěžejních informací získaných z představenstva, jakož i z úmyslu udržet si moc ve firmě i poté, co byl v červnu nucen rezignovat.



Kalanick podle obvinění současně přesvědčil některé akcionáře, aby mu umožnili jmenovat tři nové členy představenstva a aby do jeho rukou vložili přísnější kontrolu nad tímto orgánem.

Soudní spor, v němž investor ze Silicon Valley žaluje klíčovou osobu svého vlastního start-upu, není příliš často k vidění. Respektovaná společnost, která do Uberu vložila peníze hned na počátku jeho existence, vlastní 13 procent Uberu a ovládá 20 procent hlasovacích práv.



Kalanick kontroluje 16 procent hlasovacích práv. Hodnota Uberu činí zhruba 68 miliard dolarů (1,5 bilionu korun), podíl Benchmark téměř devět miliard.

Kalanick soudní při označil za bezvýznamnou, plnou lží a falešných obvinění. Benchmark prý jedná jen ve svém vlastním zájmu v rozporu se zájmy Uberu. Žaloba je podle něj „průhledným pokusem, jak ho zbavit práv zakladatele a akcionáře“. Obě společnosti - Uber i Benchmark Capital - to agentuře Reuters odmítly komentovat.

Společnost Uber se v poslední době potácí v řadě problémů, ať už je to obvinění od firmy Waymo ze skupiny Alphabet Inc z krádeže obchodního tajemství, obvinění ze sexuálního obtěžování v podniku či údajné pochybení Kalanicka a dalších vedoucích pracovníků při řešení znásilnění spáchaného řidičem Uberu v Indii.

V nynějším sporu Benchmark argumentuje tím, že Kalanick si byl těchto problémů vědom, už když představenstvo společnosti v roce 2016 odsouhlasilo zvýšení počtu členů oprávněných hlasovat z osmi na jedenáct s tím, že výhradní právo obsadit nová místa má Kalanick.



VIDEO: Uber začal v Chorvatsku provozovat lodní taxi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Společnost Benchmark, které v představenstvu patří jedno křeslo, tvrdí, že kdyby o „hrubých chybách“ v řízení firmy věděla, nikdy by s navýšením o tři křesla nesouhlasila. Do jednoho z křesel usedl Kalanick poté, co byl donucen opustit post generálního ředitele, další dvě zůstávají volná.

Společnost Uber nyní hledá nového generálního ředitele a podle agentury Reuters se jí zatím příliš nedaří.