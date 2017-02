Írán se chystá zvyšovat těžbu ropy, plánuje nové vrty

DUBAJ Írán předpokládá, že do poloviny dubna zvýší těžbu ropy na čtyři miliony barelů denně. Během příštích pěti let pak hodlá uskutečnit 500 nových ropných vrtů a dosáhnout produkce 4,7 milionu barelů denně. Uvedl to šéf Národní íránské ropné společnosti (NIOC). V lednu Írán oznámil, že jeho produkce se blíží k 3,9 milionu barelů ropy denně.

Šejkové žádají obří investice do těžby ropy. Hrozí prudký nárůst cen, varují svět Írán je členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC), která se koncem listopadu dohodla na omezení dodávek s cílem podpořit ceny suroviny. Írán však podle dohody může těžbu mírně zvýšit oproti říjnové úrovni. Teherán obhajuje zvyšování produkce tím, že po zrušení západních sankcí potřebuje získat zpět ztracený podíl na trhu, píše agentura Reuters.

Šestiměsíční dohoda OPEC vstoupila v platnost 1. ledna. Členové kartelu by podle ní měli snížit těžbu celkem o 1,2 milionu barelů denně. K dohodě se připojily i některé další významné těžařské země v čele s Ruskem, které by měly produkci omezit o dalších 558 tisíc barelů denně.