Italové plní hrozbu. Žalují Česko a chtějí víc než miliardu za hlavní nádraží

PRAHA V pořadí je to už čtvrtá žaloba, která dorazila k českým soudům kvůli loňskému vyhazovu firmy Grandi Stazioni z hlavního nádraží v Praze. Ta zatím poslední je zdaleka nejzávažnější – zejména kvůli požadované částce. Italská společnost si nárokuje 1,2 miliardy korun, což má být ušlý zisk z lukrativního podnikání na půdě největší vlakové stanice v Česku, o nějž loni nedobrovolně přišla.

Žaloba podaná 14. srpna žene k soudu hned tři státní instituce: České dráhy, Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) a ministerstvo financí. Tedy původního a současného vlastníka nádraží a také resort, který ručí za závazky zmíněné SŽDC. Zároveň lze očekávat, že pokud by Grandi Stazioni u soudu neuspěla, může přijít na řadu mezinárodní arbitráž proti Česku.

Zjištění serveru Lidovky.cz potvrdily všechny tři žalované strany.



„SŽDC nepovažuje uvedené žaloby za důvodné,“ uvedla Kateřina Šubová, mluvčí správců české železnice, kterým klíčové nádraží – spolu s dalšími zhruba 1500 železničními budovami – od loňského léta patří. Firma Grandi Stazioni měla za úkol vlakový terminál opravit a za to získala možnost vydělávat na pronájmech obchodů či restaurací. Působila tam celkem třináct let.



Byla to právě SŽDC, která loni v říjnu rozhodla o tom, že společnost jako nájemce hlavního nádraží skončí – navzdory původnímu příslibu prodloužení smlouvy o dalších 30 let. Důvody, proč se tak nestalo, byly dva. Italům skončil stávající kontrakt a podle SŽDC by bylo nutné vybrat v tendru nového nájemce, ne automaticky prodloužit smlouvu tomu stávajícímu. Grandi Stazioni navíc nestihla opravit historickou část nádraží, což byl jeden ze závazků. Rekonstrukce se dočkala jen část fasády a komerčně využitelná odbavovací hala.

Příchod k vlakům na hlavním nádraží v Praze.

Aktuální žaloba plní dřívější hrozby ze strany italského developera, který už krátce po „vyhoštění“ z hlavního nádraží spočítal své nároky na 1,2 miliardy. Má jít o peníze, které by vydělal v případě, že by na vlakovém terminálu nadále podnikal.

„Žádné nároky tvrzené ze strany Grandi Stazioni neuznáváme. Podrobnější vyjádření poskytneme soudu,“ sdělil Radek Joklík, mluvčí někdejšího majitele hlavního nádraží, Českých drah.

Lidovky.cz oslovily s žádostí o vyjádření i jednatele italské společnosti v Česku Andreu Odoardiho. Ten však na zaslaný dotaz nereagoval.

Ačkoliv je zřejmé, že společnost Grandi Stazioni nedodržela podmínky smlouvy – na opravu už jednou dostala od Českých drah odklad tři roky – nepanuje u žalovaných úplný klid. ČD a SŽDC ladí co nejužší spolupráci svých právnických týmů, aby byla jejich pozice co možná nejsilnější.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Mimo jiné proto, že jde v pořadí už o čtvrtou žalobu. Dvě se týkaly loňského převodu českých nádraží, jehož součástí byla i největší železniční stanice v zemi. Grandi Stazioni de facto zpochybnila jeho legitimitu, a tím pádem i to, že stanice patří SŽDC, která firmě neprodloužila nájemní smlouvu. O dvě žaloby jde proto, že historická Fantova budova a nová odbavovací hala jsou řešeny zvlášť.

Žaloba číslo tři podaná loni v listopadu se týkala nároku ve výši 776 milionů, které firma údajně prostavěla v rámci rekonstrukce hlavního nádraží.

Správci železnice na základě faktur a dalších dokumentů ovšem došli jen k částce 565 milionů a tu Italům vyplatili. Jedním z důvodů uhrazení výrazně nižší sumy bylo to, že si developer započetl i položku týkající se opravy nádraží v Karlových Varech.



Mimo jiné i kvůli tomu se SŽDC letos na jaře obrátila na Finanční správu a policii. Případ dostala na stůl pražská hospodářská kriminálka.

U tří zmíněných žalob už jsou na letošní podzim vyhlášena první stání. U té nejnovější ještě ne. „Grandi Stazioni zatím podle našich informací neuhradilo soudní poplatek, který je podmínkou projednání žaloby soudem,“ dodal mluvčí ČD Joklík.