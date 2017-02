Italské banky dostanou kapitálovou transfuzi. V záchranném fondu bude 20 miliard eur

Italský parlament umožnil bankám v problémech získat chybějící kapitál. Ten se nedostává například nejstarší bance světa Monte dei Paschi. Dolní komora italského parlamentu tak koncem týdne schválila zákon, s nímž v prosinci přišel kabinet nového premiéra Paola Gentiloniho.

Konkrétně jde o vytvoření záchranného fondu na pomoc bankám o objemu přes 20 miliard eur (asi 540 miliard korun). Finanční domy budou moci požádat o tzv. „preventivní rekapitalizaci“ – ta umožňuje vládám pumpovat do bank státní peníze bez toho, aniž by došlo k porušení pravidel EU.

Zřejmým kandidátem na státní pomoc je přitom banka Monte dei Paschi, která v létě propadla v zátěžovém testu Evropské centrální banky (ECB).

Původně se hovořilo o tom, že banka bude potřebovat získat pět miliard eur. Snažila se je sice získat sama, prodejem nových akcií i nesplácených pohledávek, ale neúspěšně. Čas měla do prosince. Koncem roku ale ECB odhadla, že Monte dei Paschi potřebuje takřka dvojnásobnou sumu, asi 8,8 miliardy eur. A právě tyto peníze by bance měl poskytnout stát. Jinými slovy, více než třetina peněz z italského záchranného fondu padne na pomoc jediné banky.

Zanamená to bezpečnost pro firmy i domácnosti

Její pád by totiž ohrozil úspory tisíců Italů a mohl by vyvolat krizi v celém italském finančním sektoru. „Jde o krok vpřed ve smyslu zaručení větší ekonomické bezpečnosti firmám i italským domácnostem,“ pronesl po rozhodnutí parlamentu Gentiloni.

Už teď je ale zřejmé, že pomoc nepotřebuje jen Monte dei Paschi. V týdnu přišel list The Financial Times s informací, že Řím bude nejspíš muset pomoci zachránit dvě regionální banky z oblasti Benátska: Popolare di Vicenza a Veneto Banca. Náklady na jejich preventivní rekapitalizaci by se dle informací listu blížily pěti miliardám eur. Obě jsou přitom majetkem vládou podporovaného, ale soukromého fondu pro záchranu bank Atlante. Ten oba finanční domy převzal loni po jejich nezdařeném pokusu navýšit kapitál prostřednictvím soukromých investorů.

Nejenže se ale bankám nepodařilo potřebné peníze získat, jejich kapitál dále klesá. O tom podle zdroje listu z Evropské komise svědčí to, že oněch pět miliard eur, které banky potřebují dnes, je více, než kolik se odhadovalo vloni. Oficiální žádost o jejich rekapitalizaci ovšem Itálie zatím v Bruselu nepodala.

Peníze nemusí stačit

Pokud tedy vláda pomůže jen těmto nejproblematičtějším bankám, zmizí z fondu skoro 14 miliard eur. Je tak velmi dobře možné, že 20 miliard nakonec nemusí vůbec stačit.

Výše nesplácených úvěrů v italském bankovním sektoru, které jsou pozůstatkem bankovní krize, dosahuje v zemi 360 miliard eur, tedy jedné pětiny hrubého domácího produktu. Ostatně potíže se špatnými úvěry a nedostatkem kapitálu musí řešit i další banky.

Například největší bankovní dům v zemi UniCredit v prosinci oznámil, že vlastními silami navýší základní kapitál o 13 miliard eur (asi 351 miliard korun), zbaví se špatných úvěrů za necelých 18 miliard eur a propustí na 14 tisíc lidí.