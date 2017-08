Jančura: Platit Flixbusu 30 procent? Radši napodobím boj proti švédské přesile

BRNO/PRAHA Pod dlouhých letech dostal Radim Jančura soupeře, jehož pravidlům se musel chtě nechtě podřídit. Za německým Flixbusem, který spustil v Česku autobusové linky mezi velkými městy, stojí silný kapitál a majitel RegioJetu ví, že bude jen velmi těžké ho porazit.

Jančura přiznává, že se svým stávajícím rivalem vedl jednání o prodeji autobusové sekce své firmy. S Flixbusem řešil i „přebarvení“ svých vozů. Obojí odmítl. Druhá varianta by znamenala, že by žluté autobusy natřel nazeleno, převzal značku Flixbus i rezervační systém. Musel by však za tuto franšízu platit třicet procent z tržeb.

„Rozhodl jsem se konkurovat, byť jsme oproti Flixbusu výrazně menší firma. Pro mě je inspirací jeden z bývalých majitelů brněnského domu, v němž sídlí naše firma, vojevůdce Luis Raduit de Souches. Když za třicetileté války bránil město před mnohonásobnou švédskou přesilou, dokázal zvítězit,“ říká majitel RegioJetu v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Ihned po čtvrteční expanzi Flixbusu jste zareagovali zavedením klouzavých cen, tedy stejného systému jako váš konkurent. Proč?

Dynamický tarif nabízíme, protože musíme. Nemůžeme být několik týdnů dražší než konkurence, pak zlevnit, to je nesmysl. Jak se autobus postupně naplňuje, cena jízdenek se zvyšuje. Jsem absolutní nepřítel dynamického tarifu. Myslím, že nepatří do veřejných vnitrostátních linek, vnáší tam chaos. Patří do mezinárodní dopravy, kde lidé plánují cestu dlouho dopředu. Tarif tam přesně odráží nabídku a poptávku. V tomhle případě to neplatí. Lidé často nevědí, když přijdou na nádraží, kolik si musí připravit peněz. Jestli pro cestu z Brna do Prahy mají mít 149 korun nebo časem třeba 350 korun. Máme průměrnou obsazenost kolem 85 procent a náš zisk v autobusové vnitrostátní dopravě je pět procent, přičemž zákony nám povolují maximálně desetiprocentní zisk. Když jednu sedačku zlevním o 50 korun, jinou musím o 50 korun zdražit.

To je v podstatě systém prodeje letenek.

Ano, a to je špatně. Za lepší cenu dostanete letenku v méně obsazeném spoji, protože vás to má motivovat s ním letět. U vnitrostátní dopravy to takto nefunguje. Když potřebujete být v Praze v devět ráno, tak tam prostě musíte být a není už rozhodující, zda platíte o 50 korun více nebo méně.

Každému to ale jedno není.

Veřejnou dopravu využívají různé sociální skupiny, které teď neví, kolik mají mít u sebe peněz, jak budou ceny jízdného postupně růst. Když si koupí jízdenku na poslední chvíli, zaplatí mnohem více. To u tohoto typu dopravy není správné.

Nenapadlo vás nechat konkurenci fungovat podle tohoto modelu a nechat si ten, na který jsou vaši cestující zvyklí?

Ne, seznámení s dopravcem, to je raz dva. Vidíte autobus na nádraží, má nějakou barvu, vlezete do něj. Tam nejsou velké bariéry v poznávání. Je jasné, že řada cestujících konkurenci vyzkouší a pak si řekne, kdo je dopravce jeho srdce. Ale ve chvíli, kdy mezi nimi uvidí velký rozdíl v ceně, je to špatné. Jsem z toho nešťastný, ale musel jsem na to přistoupit. Přitom v průměru bude cena jízdenek stejná. Musíme si uvědomit, že my tuhle konkurenci nikdy nezabijeme, to ona nás přišla vymazat ze světa. Předvedli to u většiny dopravců v západní Evropě. Kdo nebyl ochoten se nabarvit nazeleno, toho zlikvidovali. Výjimkou je pár dopravců, kteří jsou státní a dotovaní, ti dokázali odolat. My se určitě nevzdáváme a věřím, že budeme první v Evropě, kdo Flixbus porazí.

FLIXBUS PŘICHÁZÍ Německý dopravce spustil na českém území 17. srpna dvanáct linek, zejména mezi velkými městy.

Svými zelenými vozy propojil 17 českých měst. Na 3. září pak chystá další expanzi.

„Nově spuštěné linky jsou pouze začátek. Naším cílem je být jedničkou na klíčových linkách do roku 2018 a postupně zapojit do naší sítě celou Českou republiku,“ říká Pavel Prouza, šéf Flixbusu pro Česko a Slovensko.

Velkou změnou pro cestující jsou takzvané dynamické tarify. To je systém známý například u prodeje letenek. Cena jízdného není stálá, ale mění se podle doby prodeje i času, v něž daný spoj jede.

To znamená, že čím více se blíží odjezd, tím je jízdenka dražší. Více stojí také sedadlo, když si cestující zvolí čas v době, kdy jezdí nejvíce lidí.

Je šance, že se autobusová doprava vrátí k rovnovážným cenám?

To bude záležet na trhu. Flixbus musí počítat s tím, že na některých linkách s námi jezdí souběžně České dráhy a kopírují naše ceny. To je náš největší konkurent, navíc dotovaný. To znamená, že když bude Flixbus prodávat některá místa za vyšší ceny, bude mít cestující na výběr levnější vlak. Na těchto linkách se proto rovnovážné ceny vrátit můžou.

Vždycky jste byl příznivcem konkurence, i vaše obchodní strategie byla hodně tvrdá. Čím vám může Flixbus prospět?

Pokud chceme být i nadále nejpreferovanější dopravce, musíme si říct, v čem máme výhody a nevýhody. A ty chceme eliminovat. Připravovali autobusy proti nám, dali cestujícím větší prostor. Budeme proto z každého našeho vozu vyhazovat čtyři sedačky, abychom získali více místa, než nabízejí oni. Ostatní sedadla rovnoměrně posuneme po kolejnicích a rozmístíme je. Není to úplně snadné kvůli monitorům na sedadlech, hýbat bude nutné také s klimatizací.

Jak dlouho to bude trvat?

Nyní připravujeme projekt. Postupná úprava autobusů bude během na několik měsíců. Dodavatel našich autobusů nás chce podpořit, protože jsme jeho nejvýznamnější odběratel, a tuto službu nám poskytne jen za cenu práce.

Čím ještě chcete vylepšit autobusy proti konkurenci?

Na Flixbus budeme reagovat také zrychlením internetového připojení v autobusech. To je otázka maximálně dvou měsíců. Věříme našim službám a více prostoru k vylepšení zatím nevidíme.

Vyjednávali jste s Flixbusem o případné spolupráci?

Nejprve zkouší získat konkurenci v podstatě zadarmo. Nabídli nám, abychom jezdili v jejich barvách (Flixbus používá obchodní model, kdy sám nevlastní žádné autobusy, provozuje je vždy někdo jiný – pozn. red.). Tím bychom ale absolutně ztratili identitu, zhoršili služby (Flixbus nenabízí například stevardky a teplé nápoje zdrama, razí jinou filosofii služeb - pozn. red.) a de facto přestali existovat. Jízdenky by se prodávali v jejich systému a odevzdávali bychom jim 30 procent tržeb. To by znamenalo, že bychom museli zvednout jízdné minimálně o pětinu.



Jak probíhala konkrétní jednání?

Na jaře jsme se setkali, finální nabídka přišla před pár týdny. Řekl jsem, že to nelze. Než abych jezdil bez identity a platil někomu 30 procent, to se raději pokusím čestným způsobem vyhrát nebo prohrát.



Padla i nějaká nabídka, že vás koupí?

To také, ale nebyla moc dobrá. Rozhodl jsem se konkurovat, byť jsme oproti Flixbusu výrazně menší firma. Pro mě je inspirací jeden z bývalých majitelů brněnského domu, v němž sídlí naše firma, vojevůdce Luis Raduit de Souches. Když za třicetileté války bránil město před mnohonásobnou švédskou přesilou, dokázal zvítězit. Věřím, že i my můžeme tuhle válku vyhrát. Máme ale šanci jen tehdy, když nás podrží cestující. Když ne, naše autobusy půjdou do Německa a budeme jezdit tam.

Přetahuje vám Flixbus i zaměstnance?

Jde hlavně o řidiče, jednoho po druhém obvolávají. To je hodně agresivní přístup. Někteří zaměstnanci odešli, přičemž už se i dva z nich k nám vrátili.

Budete dělat to samé?

Za těch čtrnáct let, co tu jezdíme s autobusy, jsem se k něčemu takovému nesnížil. Mně to za to nestojí. Ano, třeba v letenkovém byznysu sem tam někdo přejde ke konkurenci a naopak, ale nikdy to není cílené. S kolegy z jiných firem se známe, chodíme na pivo. Stejně tak si tvrdě konkurujeme s Leo Expressem, ale nikdy bychom na sebe neposlali třeba nějaký bonz.

V uplynulých měsících jste přistoupili ke snížení počtu spojů na některých linkách. Proč?

Jsou linky, které jsou prodělečné, a my jsme se museli ekonomicky připravit na vstup Flixbusu. Bylo nutné snížit potenciální ztráty. Ale nebylo to nic velkého, rušily jsme jen několik párů autobusů, mezi Českými Budějovicemi a Brnem a Ostravou a Brnem, takové úpravy děláme běžně.

Přibývají i takzvané lowcost spoje bez stevardek a palubního servisu. To je dané úsporami nebo nedostatkem lidí?

V téhle zemi je velmi malá nezaměstnanost, lidé nejsou. Zvedali jsme mzdy, ale to neznamená, že vám lidé začnou padat z nebe. Na linkách do Klatov či Špindlerova Mlýna jsme palubní personál od začátku ani neměli. Chybí také zhruba u třetiny spojů z Prahy do Liberce, to ale platí hlavně u spojů vložených mezi pravidelné časy. Navíc na krátkých linkách nejsou stevardky až tak důležité. Někteří cestující chtějí mít klid, proto jsme i ve vlacích vymysleli třídu lowcost. Ne proto abychom ušetřili, ale aby v ní mohli sedět lidé, kteří palubní servis nechtějí. To se týká třeba naší nové linky mezi Prahou a Brnem, kde byli lidé zvyklí na České dráhy, kde tento personál není.

Bude tento trend pokračovat?

Ve vlacích má nyní stevardka místo jednoho vagónu na starosti dva. Abychom mohli zvýšit mzdy o patnáct až třicet procent, musí zvládnout více práce. Je to lepší situace. Stevardka měla při výjezdu z Prahy hodně práce, za Olomoucí už nic. Nejhorší je, když se člověk v práci nudí. Ale dál už nepůjdeme, pokud nechceme být jako České dráhy.

Přemýšleli jste o tom, že byste hledali stevardy a stevardky třeba na Ukrajině nebo v jiných zemích, jako to dělají jiná odvětví v Česku?

Můžete přivést řidiče, protože dobrý řidič raději mlčí. Stevardi ale musí umět dobře komunikovat. V poslední době jsme nabrali desítky lidí z česko-slovenského pomezí.

U autobusových linek mnoho prostoru k expanzi už není, co u vlaků?

Nemůžeme každý rok spouštět desítky nových projektů, každou linku si musíme vypiplat. Od prosince začínáme zajíždět čtyřikrát denně z Prahy přes Brno do Vídně. Proto budeme omezovat autobusovou linku do Brna – ne kvůli Flixbusu, ale kvůli vlastním vlakům.

A co o rok dále, pro jízdní řády od prosince 2018?

To strašně záleží. V případě, že se nám nebude dařit držet žluté autobusy, bude to mít enormní vliv i na naše vlaky. V tu chvíli si nebudeme moct dovolit jejich rozvoj. Železniční dopravu financujeme s pomocí autobusů, prodeje letenek i studijních pobytů. Zlomový rok může být prosinec 2019, kdy končí smlouvy s Českými drahami a budeme chtít řadu vlaků převzít. Ale uvidíme, jak se nám bude dýchat.