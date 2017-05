Ještě chvilku pracuj, než půjdeš na kafe. Necháte se šťouchat k lepším výkonům?

Pokaždé, když profesor Richard Thaler podepisuje jeden ze svých bestsellerů, připíše věnování „nudge for good“ – tedy něco jako pošťuchuj k lepšímu. Otec behaviorální ekonomie si je totiž moc dobře vědom, že různá na psychologii založená vylepšení, triky a tríčky, které mají lidem usnadnit a zlepšit život, mohou snadno zavánět manipulací s lidmi.

Dělicí linie mezi smutným smajlíkem, který vás přiměje příště zaparkovat raději mimo chodník a ikonkou, která vás ošálí a vmanipuluje do iracionální koupě nějakého předraženého nesmyslu, může být velmi tenká. A málokde je to tak citlivé jako v práci.



Jen si představte, že na vás budou vyskakovat okýnka se slovy „ještě chvilku pracuj a pak bude to kafe chutnat mnohem lépe“, nebo „pojď to dodělat, ať to máš z krku, než půjdeš spokojeně na oběd“. Jednoho to může naštvat, jinému ale přijít naopak vhod trochu popíchnout, aby bylo hotovo.

Uberpošťuchování

Přesně tohle dilema teď stojí před největší světovou „alternativní taxislužbou“ Uber. Jak nedávno ukázaly New York Times, pro své řidiče – o kterých zatvrzele tvrdí, že nejsou zaměstnanci, ale nezávislí smluvní partneři – vymyslel celou sadu takových pošťouchnutí k lepším výkonům. Přiznal to i mluvčí firmy s tím, že mohou kdykoliv nepřijmout v mobilní aplikaci další zakázku.

Dnes už mnohamiliardová korporace stojí na tom, že její řidiči budou jezdit co nejvíc a obsluhovat zákazníky rychleji než konkurence. Zlepšení efektivity taxikářů je ostatně jeden z nejslavnějších případů v behaviorálním výzkumu.

Proto se jim třeba na telefonu ukazuje „navádění“ do oblastí s vyšším výdělkem nebo ikonky nápadně se podobající těm, které se zobrazí ve špičkách, kdy je taková poptávka, že se cena zvedá třeba jedenapůlkrát nebo třeba dvakrát. A prý přímo i slovní motivační slogany a výzvy.



Těžko říct, nakolik je to za hranicí onoho pošťuchování k lepšímu světu. Nepochybně to otevírá mimořádně zajímavé dveře pro firmy na celém světě a ani ty naše nezůstanou pozadu. Proč také stát nad kolegy s bičem, když to jde po dobrém? Jen by měly mít na paměti staré přísloví, podle kterého všeho moc škodí.