Každý náš hybrid bude mít i ‚výkonnějšího bratra‘, slíbila Toyota

Frankfurt (Od zvláštního zpravodaje) Japonská Toyota vystoupila na autosalonu ve Frankfurtu s celkem překvapivým oznámením. Značka, která před dvaceti lety nastartovala éru hybridů, teď hodlá rozšířit jejich nabídku i o výkonnější verze.

Na tiskové konferenci v rámci autosalonu ve Frankfurtu nepředstavila Toyota žádné velké novinky: „nový“ terénní Land Cruiser je v podstatě inovovaná stávající verze. Automobilka ukazuje také provedení modelu Auris pro nadcházející modelový rok.



To zajímavější si zatím ale Toyota schovává, naznačuje to ale studie C-HR Hy Power. Je to totiž hybridní provedení již vyráběné Toyoty C-HR, které dostalo větší výkon. Studie je předobrazem budoucí sériové výkonnější verze hybridního C-HR a nezůstane jen u ní.

Hybridní modely jsou totiž u Toyoty velmi populární – v západní Evropě tvoří polovinu prodejů. A když se započítá Evropa celá, je průměr jen o něco málo nižší. Zajímavá jsou i čísla za jednotlivé modelové řady. Třeba zmíněné C-HR se prodává v 77 procentech případů jako hybrid, čistě benzínová motorizace je tak v podstatě okrajovou záležitostí.



U modelů Auris tvoří hybrid až 60 procent prodejů a i třeba malý Yaris se prodává zhruba ve 40 procentech případů v hybridním provedení.

Teď se bude Toyota snažit tyto podíly ještě navýšit a to tím, že nabídne zákazníkům další hybridní alternativy. V podstatě v každé modelové řadě by měla značka nabídnout krom dosavadního „základního“ hybridního provedení i další, výkonnější verzi.



Ta bude určena řidičům, kteří se s autem přeci jen také rádi svezou svižněji a ekologický provoz pro ně není prioritou. Úspora paliva by ale nadále měla být předností i těchto verzí.

Výkonnější hybridy jsou pro zákazníky Toyoty dobrou zprávou – stávající hybridní provedení totiž většinou stojí na vrcholu nabídky motorizací nebo těsně pod ním a kdo chtěl silnější Toyotu, měl doposud v podstatě smůlu. Vznětovým motorizacím také japonská značka příliš neholduje, výkonnější verze tak budou alternativou i k naftovým „silákům“.